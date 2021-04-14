HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, " Türkiye'de yeni bir mutant virüs bulundu. Pandemi önlemleri de bunu gösteriyor. Bu mutant virüs saat 19.00'dan sonra bulaşmaya başlıyor. Saat 19.00'a kadar herhangi bir tehlike yok, ama saat 19.00'dan sonra bu önlemler onu gösteriyor, bu mutant virüs harekete geçiyor." dedi.

Oluç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ramazan ayının tüm İslam alemi ve insanlık için barış ve huzura vesile olmasını, bereket, sevgi, hoşgörü, adalet ve sağlık getirmesini temenni etti.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında dün açıklanan yeni önlemlere değinen Oluç, "Türkiye'de yeni bir mutant virüs bulundu. Pandemi önlemleri de bunu gösteriyor. Bu mutant virüs saat 19.00'dan sonra bulaşmaya başlıyor. Saat 19.00'a kadar herhangi bir tehlike yok, ama saat 19.00'dan sonra bu önlemler onu gösteriyor, bu mutant virüs harekete geçiyor." diye konuştu.

Türkiye'deki günlük Kovid-19 rakamlarını anımsatan Oluç, "Böyle bir dönemde bu alınan önlemleri bir tek ifadeyle anlamlandırabiliriz. Allah'a emanet olun önlemleri. Başka bir şey değil. Bunlar önlem değil." ifadesini kullandı. "Halkla alay ediliyor ama virüsle alay edemezsiniz" diyen Oluç, iktidarın, halk sağlığı ve toplumun sağlığıyla zerre kadar ilgili olmadığını öne sürdü.

Hakkı Saruhan Oluç, "Günde 10 milyon Türk lirasını saraya harcayan iktidar, beş kuruş esnafa yardım etmeden bu önlemleri alıyor. Sosyal güvence sıfır neredeyse. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Bu iktidarın, açıkladığı önlemlerle ve açıklayamadığı desteklerle iflas ettiği çok açık ortadadır." değerlendirmesinde bulundu. Oluç, işsizlik fonunun işçiler, emekçiler, işsizler için kullanılmadığını, salgın önlemlerini finanse etmekte kullanıldığını söyledi.

Salgının işsizliği arttırmaya devam ettiğini dile getiren Oluç, "Kadın işsizliği salgında çok yüksek seyrediyor. Dar ve geniş işsizlik arasındaki makas gittikçe büyüyor ve işgücüne katılma oranı düşüyor. İşte böyle bir dönemde açıklanan pandemi önlemlerinde sosyal güvenceye, işçiye, emekçiye, esnafa ve çiftçiye dönük hiçbir şey yok." görüşünü paylaştı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli'nin, Merkez Bankasının kasasındaki 128 milyar dolara yönelik iddialara ilişkin verdiği yanıtı hatırlatan Oluç, şunları kaydetti:

"Nurettin Canikli, uzun uzun twit atarak açıklama yapmış. Gerek yoktu o kadar twit atmaya. Çünkü, hiçbir şeyi açıklamamak için atılmış olan twitler. O kadar twite gerek yoktu, daha kolayı var. Hatırlayın rüşvet olarak milyarlık saatleri alan bakanlar vardı. Peçeteye not yazıp bunun resmi belge, fatura olduğunu iddia ediyorlardı. Nurettin Canikli'de bu kadar twit atacağına peçeteye bir not yazıp, '128 milyar dolar sağlamdadır' deseydi aynı şeyi yapmış olurdu. Bu 128 milyar dolar meselesinin peşini kesinlikle bırakmayacağız."

TBMM Genel Kurulu'nda, çeşitli Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi konularıyla ilgili maddeler içeren "torba teklifin" görüşmelerinin yapıldığını anımsatan Oluç, "Gerçekten vicdansızlığın zirve yaptığı bir torba teklifidir. Ücretsiz izne çıkarılanlara günlük 50 lira yardım öngörülüyor. Bu kaç liraydı? 47 liraydı. 47 liradan 50 liraya çıkartıyorlar. Üç lira. Bir hanede dört kişi yaşıyor olsa ve bir tane ücretsiz izne çıkarılan varsa kişi başına 75 kuruş düşüyor. Böyle bir vicdansızlık olabilir mi? Bunu da önlem diye getirip Meclis'in önüne koyuyorlar." dedi.

Basın mensuplarının Kovid-19'la ilgili yeni önemlerin yeterli olup olmadığına ilişkin sorusunu yanıtlayan Oluç, önlemlerin yeterli olmadığını belirtti.