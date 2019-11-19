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HDP Grup Toplantısı

6 saat önce

HDP Grup Toplantısı HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan: "Halkın sorunlarına değinen bir bütçe bugün Meclisten ne yazık ki çıkarılmıyor"ANKARA - HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Halkın sorunlarına değinen bir bütçe bugün Meclis'ten ne yazık ki çıkarılmıyor" dedi.

HDP Grup Toplantısı

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan:

"Halkın sorunlarına değinen bir bütçe bugün Meclisten ne yazık ki çıkarılmıyor"

ANKARA - HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Halkın sorunlarına değinen bir bütçe bugün Meclis'ten ne yazık ki çıkarılmıyor" dedi.

HDP Grup Toplantısı'nda konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, AK Parti hükümetinin şiddeti önlemek yerine kadınları şiddete karşı koruyan yaptırım ve tedbirleri kapsayan İstanbul Sözleşmesi'ni ortadan kaldırmanın yollarını aradığını iddia ederek, "İktidar benzer şekilde kadın yoksulluğu korkunç boyutlardayken, kadın işsizliği yüzde 40'lardayken kadınların nafaka hakkına da göz dikmiş durumda. Kadınların hiçbir kazanımını sizin insafınıza teslim etmeyeceğiz. Bu kazanımlar kadınların ağır bedeller ödeyerek elde ettiği kazanımlardır" şeklinde konuştu.

2020 Merkezi yönetim bütçesinin savaş ve erkek bütçesi olduğunu savunan Buldan, "Bütçede, yaşama, refaha ve kadına ayrılan pay yok. Tam tersine cinsiyetler arası eşitsizliği derinleştirecek faaliyetlere bütçe ayrıldığına tanıklık etmekteyiz. Halkın bütçesi değildir. Halkın sorunlarına değinen bir bütçe bugün Meclisten ne yazık ki çıkarılmıyor" diye konuştu.

HDP Grup Toplantısı

Halkların Demokratik Partisi, Pervin Buldan, Buldan, Politika

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 08:43 Kaynak: İHA
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