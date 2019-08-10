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HDP'li Kayapınar Belediyesi'ne uyuşturucu baskını

1 saat önce

HDP'li Kayapınar Belediyesi'ne uyuşturucu baskını KOM şubesine bağlı polis ekipleri lavaboları didik didik aradıDİYARBAKIR - Diyarbakır'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik timleri, HDP'li Kayapınar Belediyesine uyuşturucu baskını yaptı.

HDP'li Kayapınar Belediyesi'ne uyuşturucu baskını
KOM şubesine bağlı polis ekipleri lavaboları didik didik aradı
DİYARBAKIR - Diyarbakır'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik timleri, HDP'li Kayapınar Belediyesine uyuşturucu baskını yaptı.Yapılan baskında lavabolar tek tek didik didik aranırken, her hangi bir bulguya rastlanmadı.Polisin olayla ilgili olarak çok yönlü soruşturması ise sürüyor.
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik timleri, merkez Kayapınar ilçe Belediyesi'nin bulunduğu binadaki lavabolarında uyuşturucu kullanıldığı ihbar üzerine belediye binasını ablukaya alarak şok baskın düzenledi.
Yapılan baskında bütün lavabolar Cumhuriyet savcılığının arama izinli ile tek tek aranırken, yapılan aramalarda herhangi bir bulguya rastlanmadı.Ekipleri aramanın ardından tutanak tutarak belediyeden ayrıldı.
Polis ekiplerinin binadan ayrılmasının ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Kayapınar ilçe Belediye Başkanı Keziban Yılmaz, lavabolarda yapılan aramada herhangi bir bulguya rastlanmadığını belirterek, "Polis ekiplerinin binaya gelmesi sonrası kendileri ile yapmış olduğumuz görüşme neticesinde saat: 17.45 civarından istihbarı bir bilginin alındığı ve belediyemizin lavabolarında uyuşturucu kullanıldığı ihbarı üzerine geldiklerini ifade ettiler.Yapılan arama neticesinde her hangi bir suç ve suç unsuruna rastlanmadığı yönünde tutanak tutulduğu" dedi.
Öte yandan polis ekiplerinin Belediye'nin lavabolarında uyuşturucu kullanıldığı yönündeki ihbara ilişkin çok yönlü soruşturması ise sürüyor.
Halkların Demokratik Partisi, Kayapınar, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 03:07 Kaynak: İHA
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