HDP'li vekil Bülbül'e 6 yıl 3 ay hapis - Son Dakika

HDP'li vekil Bülbül'e 6 yıl 3 ay hapis
26.11.2020 11:48
HDP'li vekil Bülbül'e 6 yıl 3 ay hapis HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
HDP'li vekil Bülbül'e 6 yıl 3 ay hapis
DİYARBAKIR - HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
HDP Antalya Milletvekili Bülbül'ün duruşması Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya tutuksuz yargılanan Bülbül katılmazken avukatı hazır bulundu. Yapılan savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti Bülbül'e silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Heyet kararın örneklerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliğine ve Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne gönderilmesini kararlaştırdı.
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