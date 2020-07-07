HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 309'uncu gününde - Son Dakika

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 309'uncu gününde
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 309'uncu gününde de devam ediyor.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 309'uncu gününde de devam ediyor.
Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin umutlu bekleyişi 309'uncu gününe girdi. Oğlu için oturma eylemini sürdüren Ayten Elhaman, çocuğunu alana kadar eylemini sürdüreceğini söyledi. 2017 yılının mayıs ayında çocuğunu işe gönderdiğini ve o günden beri kendisini aradığını kaydeden Elhaman, "3 yıldır oğlumu bekliyorum, HDP yoluyla evladım kaçırılırmış. Arkadaşları aracılığıyla HDP'ye getirilmiş, Bayram oğlum beni duyuyorsan gel. Buradan bütün çocuklara sesleniyorum, HDP'ye inanmayın ve kanmayın. HDP dağlarda çocukları eziyor, Amerikan'ın uşağı ediyorlar. Oğlum beni duyuyorsan gel, bu bayramı senle kutlayalım. Seni merak ediyorum, çok özledim sen ilk göz ağrımdın" dedi.
(Murat Başal/İHA)
Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 12:47 Kaynak: İHA
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