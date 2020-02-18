HDP önündeki eyleme katıldı: 6 yıl sonra oğluna kavuştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel HDP önündeki eyleme katıldı: 6 yıl sonra oğluna kavuştu - Son Dakika

HDP önündeki eyleme katıldı: 6 yıl sonra oğluna kavuştu

7 saat önce

Diyarbakır'da 14 Ocak'ta HDP il binası önünde oturma eylemine katılan Melik ve Melek Aslan çiftinin oğlu güvenlik güçlerine teslim oldu.

Diyarbakır'da 14 Ocak'ta HDP il binası önünde oturma eylemine katılan Melik ve Melek Aslan çiftinin oğlu güvenlik güçlerine teslim oldu. Aslan çifti, oğulları Volkan ile 6 yıl aradan sonra kucaklaştı.

Terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocuğu için Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde 14 Ocak itibariyle evlat nöbeti tutan baba Melik Aslan, eylemin 168'inci gününde oğluna kavuştu. Melik Aslan'ın oğlu Volkan dün akşam saatlerinde Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu. Volkan burada yapılan işlemlerinin ardından Diyarbakır'a sevk edildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından aranan ve oğlunun teslim olduğu müjdesini bizzat Bakan Soylu'dan alan evlat nöbetindeki baba Melik Aslan, 6 yıl sonra oğlu ile kucaklaştı.

Oğlu ile kucaklaşma sırasında konuşan baba Melik Aslan, "Bu namussuzların sonu yok, bizi perişan ettiler Allah da onları perişan etsin. Bizim ciğerimizi paramparça ettiler, cezan varsa çekersin yoksa aslan gibi dolaşırsın bu kiri üzerimizden atarsın. Türkiye Cumhuriyeti devleti bizi asıyor bizi kesiyor diyorlar, bunlar hepsi yalandır, hayaldir. İyi ki bu zalimlerin elinden çıkıp geldin devletimizin gücü büyük şefkati çoktur" dedi. Volkan Aslan, daha sonra ifade işlemleri için sorgu odasına alındı.

Daha önce Hacire Akar'ın oğlu Mehmet, Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda da çeşitli tarihlerde terör örgütünden kaçarak ailelerine kavuşmuştu. Volkan ile birlikte HDP önündeki 8'inci aile evladına kavuşmuş oldu.

(Murat Başal - Rıdvan Kılıç/İHA)

HDP önündeki eyleme katıldı: 6 yıl sonra oğluna kavuştu

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 11:10 Kaynak: İHA
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