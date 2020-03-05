HDP Sözcüsü Günay: Yaşam hakkı pazarlık konusu yapılmamalı - Son Dakika

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Sözcüsü Ebrü Günay, "Hiçbir temel hak, özellikle yaşam hakkı pazarlık konusu yapılmamalıdır." dedi.

Günay, partisinin genel merkezinde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Meclise getirilen "savaş tezkereleri"ne "hayır" oyu verdiklerini söyleyen Günay, bu tutumlarını devam ettireceklerini belirtti.

Demokrasiden ve barıştan yana olanlara ittifak çağrısı yapan Günay, "Bizler savaşa karşı barışı, ölüme karşı yaşamı, tecride karşı özgürlüğü savunmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Günay, mültecilerin siyasi malzeme haline getirildiğini ileri sürerek, "Hiçbir temel hak, özellikle yaşam hakkı pazarlık konusu yapılmamalıdır." ifadesini kullandı.

Yunanistan sınırındaki mültecilere yardım kampanyası başlattıklarını aktaran Günay, şunları kaydetti:

"Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi özellikle mülteci kadınlar, yoksulluk, tecavüz, cinsel ve siyasal istismarla yüz yüze kalıyor. Meclisimizin çağrısı ile sınır kapılarında bekleyen kadın ve çocuklar başta olmak üzere bütün mülteciler için insani yardım kampanyası hazırlıkları yapıyoruz. Buradan herkesi, tüm vicdan sahibi insanları, demokrasi güçlerini bu konuda duyarlı olmaya, insani yardım ulaştırma konusunda duyarlı olmaya davet ediyorum."

Günay, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde ülke genelinde çeşitli etkinlikler yapacaklarını da duyurdu.