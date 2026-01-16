He Lifeng Davos'ta Dünya Ekonomik Forumu'na Katılacak

BEİJİNG, 16 Ocak (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, 19-22 Ocak tarihleri arasında İsviçre'ye ziyarette bulunarak, Davos kentinde düzenlenecek Dünya Ekonomik Forumu 2026 Yıllık Toplantısı'na katılacak.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning cuma günü yaptığı açıklamada, aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan He'nin, Dünya Ekonomik Forumu ve İsviçre Konfederasyonu'nun daveti üzerine İsviçre'ye gideceğini bildirdi.
