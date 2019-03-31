Son Dakika Haberleri: Heceler'de "Zafer" Kazandı

Heceler'de "Zafer" Kazandı

30 dakika önce

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde mahalle muhtarlığı seçimlerinde en fazla merak edilen mahalle olan ve baba ile oğulun birbirlerine rakip olduğu Heceler Mahallesi'nde oğul Zafer Sevinç ezici üstünlükle seçimi kazandı.

Heceler'de
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde mahalle muhtarlığı seçimlerinde en fazla merak edilen mahalle olan ve baba ile oğulun birbirlerine rakip olduğu Heceler Mahallesi'nde oğul Zafer Sevinç ezici üstünlükle seçimi kazandı.

Orhangazi'ye bağlı Heceler Mahallesi'nde baba Ali Sevinç ile oğul Zafer Sevinç'in muhtarlık yarışında kazanan oğul Zafer Sevinç oldu. Mahallede 7 adayın yarıştığı muhtarlık seçimlerinde 210 seçmenden 81'ini alan oğul Zafer Sevinç mahallenin yeni muhtarı seçilirken, baba Ali Sevinç 20 oy alabildi. Heceler'de diğer muhtar adayları Kerim Karabıyık 36, Filiz Uysal 24, Mert Tekin 19, İbrahim Gerede ise 11 oy aldı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:40 Kaynak: İHA

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