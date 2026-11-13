Hegseth, kendisini uyaran askere madalya verdi! - Son Dakika
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Hegseth, kendisini uyaran askere madalya verdi!

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Hegseth, kendisini uyaran askere madalya verdi!
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ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Meçhul Asker Anıtı'nda kendisini ve beraberindeki heyeti sessiz olmaları konusunda uyaran asker Thomas Iglesias'a madalya takdim etti. Hegseth, askeri “Standartları seviyoruz. Aferin” sözleriyle tebrik etti.

ABD Savaş akanı Pete Hegseth, 11 Kasım Gaziler Günü dolayısıyla Arlington Ulusal Mezarlığı'ndaki Meçhul Asker Anıtı'nı ziyareti sırasında kendisini ve ekibini uyaran askere madalya verdi.

Hegseth'in eşi ve danışmanlarıyla birlikte anıtın önünde fotoğraf çektirdiği sırada gruptan kahkaha ve konuşma sesleri yükseldi. Anıtın nöbetini tutan 3. Piyade Alayı mensubu asker Thomas Iglesias ise ziyaretçilere sessizlik ve saygı kurallarını hatırlatarak, “Tüm ziyaretçiler her zaman sessizlik ve saygı ortamını koruyacak” uyarısında bulundu.

GÖREVİNİ YAPAN ASKER ÖDÜLLENDİRİLDİ

Olayın görüntülerinin yayılmasının ardından Pentagon, Iglesias'ın görevini doğru ve saygılı şekilde yerine getirdiğini açıklamıştı.

Hegseth, 12 Kasım'da Iglesias'ı ve görev yaptığı birliğin diğer üyelerini Pentagon'da ağırladı. Hegseth, burada Iglesias'a Ortak Hizmet Takdir Madalyası (Joint Service Commendation Medal) takdim etti.

“ASKERLERİ VE STANDARTLARI SEVİYORUZ”

Madalya törenine ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Hegseth, “Askerleri seviyoruz. Standartları seviyoruz. Aferin Uzman Çavuş. Yoluna devam et vatansever” ifadelerini kullandı.

Pentagon yetkilileri, Iglesias'ın 11 Kasım'da Meçhul Asker Anıtı'ndaki görevini yerine getirmesi nedeniyle ödüllendirildiğini bildirdi.

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Amerika Birleşik DevletleriDünyaSon Dakika

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