Hegseth'ten Venezuela Operasyonlarına Yanıt

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD'nin Karayipler'de Venezuela'ya yönelik operasyonlarının maliyetinin sorgulanmasını "samimiyetsiz" bulduğunu belirtti.

Hegseth, ABD Kongresi'nde, Venezuela operasyonuyla ilgili gizli oturuma katılmadan önce basın mensuplarının bölgedeki son gelişmelerle ilgili sorularını cevapladı.

CNN muhabirinin, ABD'nin Karayipler'deki askeri operasyonlarının kaç paraya mal olduğu sorusuna tepki gösteren Hegseth, şunları söyledi:

"Akdeniz'de, Kızıldeniz'de, Hint Okyanusu'nda veya Pasifik'te olduklarında maliyeti ne kadar diye sorulmuyor ama şimdi bizim yarım küremizde, uyuşturucu kartellerine karşı bir görevde veya suçlanan kişinin (Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro) adalete teslim edilmesini sağlarken, şimdi maliyet sorusunu soruyorsunuz. Bu baştan beri samimiyetsiz bir soru. Dünyanın gördüğü en tarihi askeri operasyonlardan birinin başarısını baltalamak için mümkün olan her açıyı bulmaya çalışıyorsunuz."

Karayipler bölgesinde yürütülen faaliyetlerin sadece ABD tarafından başarılabileceğini öne süren Hegseth, Venezuela dahil tüm dünya ülkelerinin bunun farkında olduğunu belirtti.

Hegseth, bu sabah erken saatlerde Karayipler'de ve Atlas Okyanusu'nun kuzeyinde 2 petrol tankerine el koyduklarını hatırlatarak, Venezuela petrollerinin karantina altında tutulması için bu baskıların devam edeceği bilgisini paylaştı.

ABD Savunma Bakanı, "Biz çıkarlarımızı ilerletmek için harekete geçen bir yönetimiz ve bu tam olarak ortada." dedi.