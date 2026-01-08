Heimlich Manevrası ile Hayat Kurtarıldı

KOCAELİ Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde (KOÜ) boğazına yiyecek takılan hastayı, intörn doktor Orhun Avcı, Heimlich manevrası uygulayarak kurtardı.

Olay, dün saat 11.30 sıralarında İzmit ilçesindeki Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin kardiyoloji kliniği koridorunda meydana geldi. Dinlenme alanında oturan ve yemek yiyen hastanın nefes borusuna yiyecek kaçtı. Nefes almakta zorluk çeken hastaya, ilk müdahaleyi yanındaki kişi yapmaya çalıştı. Ardından durumu fark eden intörn doktor Orhun Avcı, Heimlich manevrası uygulayarak hastanın nefes borusuna kaçan yiyeceğin çıkmasını sağladı. Olay anı hastanenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

'SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZLA GURUR DUYDUĞUMUZU İFADE EDİYORUZ'

Üniversitenin sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda "Kocaeli Üniversitesi Hastanesi olarak, tesadüfi bir anda gelişen bu olayda gösterdiği duyarlılık ve hayat kurtaran müdahalesi dolayısıyla intörn doktorumuz Orhun Avcı'ya teşekkür ediyor, tüm sağlık çalışanlarımızla gurur duyduğumuzu ifade ediyoruz" ifadelerine yer verildi.