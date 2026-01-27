Hekime Nöbet Ücreti Ödenmeli - Son Dakika
Hekime Nöbet Ücreti Ödenmeli

27.01.2026 15:51
Mahkeme, hekimlerin nöbet ve icap ücretlerinin ödenmemesini hukuka aykırı buldu.

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - Kahramanmaraş 2. İdare Mahkemesi, geçici görevle Türk Silahlı Kuvvetleri emrinde çalıştırılan hekime, "nöbet ve icap ücreti ödenmemesi"ne ilişkin Valilik işlemini iptal etti.

Demokratik Sağlık-Sen Anadolu Şubesi Başkan Yardımcısı Mustafa Kuzugüden, Kahramanmaraş'ta geçici görevle Türk Silahlı Kuvvetleri emrinde çalıştırılan hekime nöbet ve icap ücreti ödenmemesine ilişkin işleme karşı açtıkları davada karar çıktığını bildirdi.

Kuzugüden, Kahramanmaraş 2. İdare Mahkemesi'nin, Valiliğin ödeme yapılmamasına yönelik kararını hukuka aykırı bularak iptal ettiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Sınır ve üs bölgelerinde geçici görevlendirilen pratisyen hekimlerimizin yıllardır yaşadığı mali hak kayıplarına karşı verdiğimiz hukuki mücadele bir kez daha haklılığımızı ortaya koymuştur. Emsal niteliği taşıyan mahkeme kararıyla, Sağlık Bakanlığı işlemi doğrultusunda Türk Silahlı Kuvvetleri emrinde Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığı'nda geçici olarak görevlendirilen hekim arkadaşımızın nöbet ve icap ücretlerinin ödenmesi gerektiği açıkça hüküm altına alınmıştır. Mahkeme, İl Sağlık Müdürlüğü'nün ödeme reddi işlemini hukuka aykırı bularak iptal etmiştir. Böylece, idaremizin yıllardır mevzuat boşluğu gerekçesiyle ödemediği hakların aslında açık mevzuat hükümlerine dayandığı yargı kararıyla tescillenmiştir." dedi.

Kuzugüden, bugüne kadar aynı durumdaki hekimlerin haklarını ancak dava yoluyla alabildiğini, bu durumun da hem kamu zararı oluşturduğunu hem de hekimleri mağdur ettiğini anlatattı.

Çözümün, "hukuka uygun, standart ve geciktirilmeyen ödeme" olduğunu belirten Kuzugüden, şöyle konuştu:

"Sendikamız tarafından Kahramanmaraş'ta başlatılan bu hukuki süreç kapsamında şu ana kadar iki ayrı dava açılmıştır. Bu mücadelenin yalnızca bireysel değil, Türkiye genelinde görev yapan tüm hekimleri ilgilendiren bir hak arayışı olduğunun altını özellikle çiziyoruz. Demokratik Sağlık-Sen olarak çağrımız açıktır, hekimlerimizi dava açmaya zorlayan uygulamalardan vazgeçilmeli, yargı kararları beklenmeden hak edilen nöbet, icap ve harcırah ödemeleri derhal yapılmalıdır."

Kaynak: ANKA

