Hekimhan'da 5 Bekçi Göreve Başladı

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde eğitimlerini tamamlayarak göreve başlayan 5 mahalle bekçisi, Kaymakam Ahmet Özdemir'i makamında ziyaret etti.

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde eğitimlerini tamamlayarak göreve başlayan 5 mahalle bekçisi, Kaymakam Ahmet Özdemir'i makamında ziyaret etti.



Kaymakam Özdemir, ziyarette yaptığı konuşmada, bekçilerin emniyet kuvvetlerine güç katacağını belirterek, "Bekçilerin devletimize ve toplumumuza faydası tartışılmazdır. Bundan sonra polis teşkilatımızla görev yapacak bekçilerimiz ilçemizin güvenlik ve huzuruna katkıda bulunacak." dedi.



Bekçilerin mahalleleri, sokakları adeta avuçlarının içi gibi bildiğini aktaran Özdemir, bekçilere görevlerinde başarılar diledi.



İlçe Emniyet Müdürü Nahit Güneş ise bekçilerin güvenlik hayatına kazandırılmasının önemli olduğunu belirterek, bekçilik uygulaması konusunda halktan olumlu tepkiler aldıklarını kaydetti.

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