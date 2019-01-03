Son Dakika Haberleri: Hekimhan'da Kar Temizliği Devam Ediyor

Hekimhan'da Kar Temizliği Devam Ediyor

1 saat önce

Hekimhan ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası, kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürüyor.

Hekimhan'da Kar Temizliği Devam Ediyor, System.String[]
Hekimhan ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası, kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürüyor.

Yoğun kar yağışından dolayı hayatın olumsuz etkilenmemesi için koordineli bir şekilde kar çalışması başlatan Hekimhan Belediyesi'nin kar temizliği sürüyor.

Belediye ekipleri, Hekimhan'ın ana caddeleri ve sokakları olmak üzere, ilçe sınırları içerisinde bütün mahalle yolları ve yayaların geçiş güzergahları kardan temizlenirken, yollarda buzlanma engeline karşı tuzlama çalışmaları devam ediyor.

Çalışmaları gün boyu takip eden Hekimhan Belediye Başkanı Aliseydi Millioğulları, vatandaşların kar yağışından etkilenmemesi için belediye olarak iş makineleri ile kar temizliğini sürdürdüklerini söyledi. Her zaman karla mücadele konusunda hazırlıklı olduklarını kaydeden Millioğulları, "İş makinelerimiz ve tuzlama araçları sürekli çalışıyor. Kar yağışının etkisi bazı mahallelerimizde halen devam ediyor. Vatandaşlarımız ve araç kullananlar dikkatli olmaları gerekiyor. Araçlarında kar lastiği veya zinciri olmayanlar trafiğe çıkmamalıdır. Hem kendi yaşamları hem de yolların trafiğe kapanmaması için bu uyarımızı dikkate almalıdırlar. Hayatın normal bir şekilde sürmesi için belediye olarak tüm tedbirlerimizi aldık. Karla mücadele çalışmamız Büyükşehir belediyemiz ile koordineli bir şekilde aralıksız devam edecektir. Merkezde oturan yurttaşlarımıza çağrımızdır, araç sahiplerinin ara sokaklara park ettikleri araçlarını belediye ekiplerimizin zorlanmayacağı bir şekilde uygun yerlere park yapmalarıdır" diye konuştu. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 04:40 Kaynak: İHA

Hekimhan, Kar, Güncel
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