Hekimhan Kadın Kooperatifi üretimde yoğunlaştı

Malatya'nın Hekimhan İlçesi Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, üretimde yoğunlaşarak, el dokuması halı, yöresel bebek ve yöresel ürünlere yöneldi.

İlçede kurulan Hekimhan Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyeleri, Kaymakam Ahmet Özdemir'i ziyaret etti. Kadınlar ziyarette, yapmış oldukları çalışmalar hakkında Kaymakam Ahmet Özdemir'e bilgi verdi.

Kaymakam Ahmet Özdemir, ziyarette yaptığı konuşmada, Covid -19 salgınıyla mücadele kapsamında ücretsiz yapmış oldukları maske ve diğer sağlık ürünlerini vatandaşlara, kamu kurum ve kuruluşlarına dağıtan kadınlara teşekkür ederek, el dokuması halı, yöresel bebek ve yöresel ürünler yaparak İlçenin değerlerinin ve ürünlerinin geleceğe taşındığını vurguladı.

Üretimde bende varım diyen kadın kooperatifçilere her zaman destek olacaklarını dile getiren Kaymakam Ahmet Özdemir, üreten kadınların her daim yanlarında olduğunu belirterek, çalışmalarında başarılar diledi. - MALATYA