Hekimlerden Gazze İçin Sessiz Yürüyüş

24.01.2026 16:32
Erzurum'da sağlık çalışanları, Gazze'ye yönelik saldırıları protesto etmek için yürüdü.

Erzurum'da hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve zulme dikkati çekmek amacıyla başlattıkları "sessiz yürüyüş"ü 115. haftada da devam ettirdi.

Lala Mustafa Paşa Camisi önünde bir araya gelen, aralarında doktor ile tıp fakültesi öğrencilerinin de bulunduğu sağlık çalışanları, bayraklar eşliğinde taşıdıkları döviz ve pankartlarla Yakutiye Medresesi'ne kadar yürüdü.

Grup adına açıklama yapan Aile Hekimi Uzmanı Muhammet Mutlu, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Gazzelilere Allah'tan rahmet diledi.

Ateşkese rağmen saldırıların sürdürüldüğünü belirten Mutlu, "Haksızlığa ve zulme karşı atılan en kararlı adım, en büyük feryadı içinde barındıran sessiz yürüyüştür." dedi.

Mutlu, 3 yıldır sözde modern dünyanın gözleri önünde Gazze'de sistematik bir soykırım işlendiğini ifade ederek, "Bu sadece bir savaş değil bir halkın evinden, canından ve toprağından koparılmasıdır. Siyonist işgal rejimi, bebeklerin emziklerini kana buluyor, annelerin kucağında cansız evlatlar bırakıyor, hastaneleri, okulları ve ibadethaneleri yerle bir ediyor." diye konuştu.

Yürüyüş, basın açıklamasının ardından duayla sona erdi.

Kaynak: AA

