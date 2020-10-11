Hem annesi hem antrenörü

Yunusemre Belediye spor badminton takımı sporcusu Ömer Faruk Özel başarılı bir badmintoncu olmak için çalışmalarını aralıksız sürdürürken hem antrenörü hem de annesi olan İsmet Özel'in izinden emin adımlarla ilerliyor.

Yunusemre Belediyespor badminton takımı sporcusu Ömer Faruk Özel'in antrenörlüğünü kulüp antrenörü olan annesi İsmet Özel yapıyor. 3 yıldır badminton oynayan 10 yaşındaki Ömer Faruk Özel başarılı bir sporcu olmak istediğini ve bu hedefte de çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Çocuğunun da badmintonu tercih etmesinin kendisini mutlu ettiğini belirten Antrenör İsmet Özel, çocukların küçük yaştan itibaren spora yönlendirilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Yaşıtlarına "Sevdiğiniz sporu yaparak hayatınıza renk katın" diyen Ömer Faruk Özel, hedefinin başarılı bir badmintoncu olarak spor hayatını devam ettirmek olduğunu belirtirken; Yunusemre Belediyespor Kulübünde olmaktan da çok memnun olduğunu ifade etti. - MANİSA