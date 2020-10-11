Hem annesi hem antrenörü - Son Dakika

Hem annesi hem antrenörü

11.10.2020 17:08
Hem annesi hem antrenörü, System.String[]

Yunusemre Belediyespor badminton takımı sporcusu Ömer Faruk Özel başarılı bir badmintoncu olmak için çalışmalarını aralıksız sürdürürken hem antrenörü hem de annesi olan İsmet Özel'in izinden emin adımlarla ilerliyor.

Yunusemre Belediye spor badminton takımı sporcusu Ömer Faruk Özel başarılı bir badmintoncu olmak için çalışmalarını aralıksız sürdürürken hem antrenörü hem de annesi olan İsmet Özel'in izinden emin adımlarla ilerliyor.

Yunusemre Belediyespor badminton takımı sporcusu Ömer Faruk Özel'in antrenörlüğünü kulüp antrenörü olan annesi İsmet Özel yapıyor. 3 yıldır badminton oynayan 10 yaşındaki Ömer Faruk Özel başarılı bir sporcu olmak istediğini ve bu hedefte de çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Çocuğunun da badmintonu tercih etmesinin kendisini mutlu ettiğini belirten Antrenör İsmet Özel, çocukların küçük yaştan itibaren spora yönlendirilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Yaşıtlarına "Sevdiğiniz sporu yaparak hayatınıza renk katın" diyen Ömer Faruk Özel, hedefinin başarılı bir badmintoncu olarak spor hayatını devam ettirmek olduğunu belirtirken; Yunusemre Belediyespor Kulübünde olmaktan da çok memnun olduğunu ifade etti. - MANİSA

Hem annesi hem antrenörü
Hem annesi hem antrenörü

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Hem annesi hem antrenörü - Son Dakika Spor

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