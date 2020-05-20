Hem Kadir Gecesi'ni eda edip hem de 19 Mayıs'ı kutlayan gençler havai fişek ve meşalelerle adeta... - Son Dakika

Hem Kadir Gecesi'ni eda edip hem de 19 Mayıs'ı kutlayan gençler havai fişek ve meşalelerle adeta...
Hem Kadir Gecesi'ni eda edip hem de 19 Mayıs'ı kutlayan gençler havai fişek ve meşalelerle adeta geceyi aydınlattı Bursa'da hem Kadir Gecesi'ni eda edip hemde 19 Mayıs'ı kutlayan gençler gece yarısı havai fişek ve meşalelerle adeta geceyi aydınlattı.
Hem Kadir Gecesi'ni eda edip hem de 19 Mayıs'ı kutlayan gençler havai fişek ve meşalelerle adeta geceyi aydınlattı
BURSA - Bursa'da hem Kadir Gecesi'ni eda edip hemde 19 Mayıs'ı kutlayan gençler gece yarısı havai fişek ve meşalelerle adeta geceyi aydınlattı.
Osmangazi ilçesi Kuştepe ve Seyidinasır Caddesi üzerinde toplanan gençler yatsı namazıyla birlikte ellerindeki meşaleleri yakıp hep birlikte İstiklal Marşı okudu. Uludağ'ın eteklerinde Tüm Bursa'yı tepeden gören mahalle alev alev görüntüsüyle Bursa'nın bir çok yerinden görüldü. Gecenin karanlığında patlayan havai fişeklerde Bursa semalarını aydınlattı. Evlerinin teraslarından manzarayı izleyen bazı vatandaşlarda gençlerin okuduğu İstiklal Marşı'na işlik etti. Kısıtlama sebebiyle evlerinden çıkamayan vatandaşlar geceyi aydınlatan manzarayı evlerinin balkonlarından izledi.
Haber Yayın Tarihi: 20.05.2020 08:37 Kaynak: İHA
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