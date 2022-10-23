Karıncalar, kediler ya da köpekler gibi hayatlarımızın birer parçası olarak ya evde ya da sokakta karşımıza çıkabiliyor. Genelde yere tatlı ürünler döküldüğünde karşılaştığımıza karıncaları çoğu zaman uzaktan görüyoruz.
Ancak bu sefer bir fotoğrafçı tarafından karıncanın yüzü, yüzde 100 zom yapılarak fotoğraflandı. Ortaya çıkan manzaraya çoğu kişi ilk defa şahit olurken, bu görüntüler biraz korku biraz da şaşkınlığa neden oldu.
İşte karıncanın yüzü:
Son Dakika › Yaşam › Karıncanın yüzüne zom yapılınca çıkan görüntü ürküttü - Son Dakika