Karıncanın yüzüne zom yapılınca çıkan görüntü ürküttü - Son Dakika
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Karıncanın yüzüne zom yapılınca çıkan görüntü ürküttü

23.10.2022 19:31
Karıncanın yüzüne zom yapılınca çıkan görüntü ürküttü

Hemen hemen her yerde karşımıza çıkan karıncaların yüzüne zom yapıldı. Ortaya çıkan manzara ise görenleri hem şaşırttı hem de ürküttü.

Karıncalar, kediler ya da köpekler gibi hayatlarımızın birer parçası olarak ya evde ya da sokakta karşımıza çıkabiliyor. Genelde yere tatlı ürünler döküldüğünde karşılaştığımıza karıncaları çoğu zaman uzaktan görüyoruz.

YÜZDE 100 ZOM YAPILDI

Ancak bu sefer bir fotoğrafçı tarafından karıncanın yüzü, yüzde 100 zom yapılarak fotoğraflandı. Ortaya çıkan manzaraya çoğu kişi ilk defa şahit olurken, bu görüntüler biraz korku biraz da şaşkınlığa neden oldu.

İşte karıncanın yüzü:

Karıncanın yüzüne yüzde 100 zom yapılınca çıkan görüntüye inanamayacaksınız
Karıncanın yüzüne yüzde 100 zom yapılınca çıkan görüntüye inanamayacaksınız
Karıncanın yüzüne yüzde 100 zom yapılınca çıkan görüntüye inanamayacaksınız
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Karınca, Yaşam, Son Dakika

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