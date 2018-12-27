Son Dakika Haberleri: Hemşirelerden Başkan Ataç'a Ziyaret

Hemşirelerden Başkan Ataç'a Ziyaret

1 saat önce

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Türk Hemşireler Derneği Eskişehir Şubesi yöneticileri ile bir araya geldi.

Hemşirelerden Başkan Ataç'a Ziyaret, System.String[]
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Türk Hemşireler Derneği Eskişehir Şubesi yöneticileri ile bir araya geldi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile temaslarını sürdürüyor. Bu kapsamda Türk Hemşireler Derneği Eskişehir Şube Başkanı Neşe Özdemir Doğru ve yönetim kurulu üyeleri Başkan Ataç'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette derneğin faaliyetleri hakkında bilgiler veren Doğru, desteklerinden ötürü de Ataç'a teşekkür etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Ataç da konuklarına teşekkür ederek, hemşirelik görevinin çok kutsal bir meslek olduğunu belirtti ve dernek çalışmalarında başarı dileklerini iletti.

Buluşma, çektirilen hatıra fotoğrafının ardından son buldu. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 12:30 Kaynak: İHA

Ahmet Ataç, Tepebaşı, Eskişehir, Yaşam
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