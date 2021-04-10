Hemşirenin otomobiliyle 30 metreden bahçeye uçma anı görüntüye yansıdı - Son Dakika

Hemşirenin otomobiliyle 30 metreden bahçeye uçma anı görüntüye yansıdı

Karaman'ın Ermenek ilçesinde kullandığı otomobili yaklaşık 30 metrelik istinat duvarından evin bahçesine düşerek hayatını kaybetmesinin görüntüleri ortaya çıktı.

Karaman'ın Ermenek ilçesinde kullandığı otomobili yaklaşık 30 metrelik istinat duvarından evin bahçesine düşerek hayatını kaybetmesinin görüntüleri ortaya çıktı. Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Ermenek ilçesi Seyran Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ermenek Devlet Hastanesi'nde görevli hemşire Seycan Alan (26), mesai bitimi işten evine gitmek için 41 GP 401 plakalı otomobiline binerek yola çıktı. Genç hemşirenin kullandığı otomobil stabilize yolda seyrederken biranda zikzak çizmeye başladı. Bu anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Daha sonra kontrolden çıkan otomobil biranda 30 metre derinlikteki istinat duvarından evin bahçesine uçtu. Çevredeki vatandaşların yardımıyla araç içerisinde ağır yaralı olarak çıkarılan genç hemşire, olay yerine sevk edilen ambulansla çalıştığı hastaneye kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından hayati tehlikesinin bulunması nedeniyle Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Hastanesine sevk edilen Seycan Alan, yolda kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden genç hemşirenin Ramazan Bayramı'ndan sonra düğününün olacağı öğrenildi. - KARAMAN

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