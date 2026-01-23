Hemşireye Tutuklama Kararı - Son Dakika
Hemşireye Tutuklama Kararı

Hemşireye Tutuklama Kararı
23.01.2026 16:49
Kahramanmaraş'ta bebek Darbe eden hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık'a tutuklama kararı verildi.

KAHRAMANMARAŞ'ta Deniz Esin Bozoklar'ı (5) henüz 5 günlükken darbedip bedensel ve zihinsel engelli kalmasına neden olduğu öne sürülen hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık'ın yargılandığı davanın duruşmasında hakim, tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti. Duruşma, 19 Şubat'a ertelendi.

Olay, 26 Mayıs 2021'de Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Sema ve Abdullah Bozoklar çiftinin düşük kiloda dünyaya geldiği için kuvöze alınan Deniz Esin Bozoklar adını verdikleri bebekleri, 5 günlükken hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık tarafından darbedildi. Bağrıyanık, kan alma sırasında huysuzlanıp ağlamasına sinirlendiği Deniz Esin'in başına defalarca vurup bacaklarını sıktı. Hastanenin güvenlik kamerasına da yansıyan olay ise 5 gün sonra başka hemşirenin bebeğinin bacağında şişlik olduğunu fark etmesiyle ortaya çıktı.

Hemşirenin konuyu hastane yönetimine bildirmesi üzerine güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu Hazel Dırık Bağrıyanık'ın bebeği darbettiği tespit edildi.

Bağrıyanık'ın hastanedeki görevine son verildi. Kahramanmaraş İl İdare Kurulu da hemşirenin yargılanmasına karar verdi. Hakkında, 'Kasten yaralama' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık'ın yargılanmasına devam edildi. Kahramanmaraş 10'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya taraf avukatları katılırken, tutuksuz sanık hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık ise yer almadı.

Duruşmada Deniz Esin Bozoklar'ın ailesinin avukatı Sait Bolat, şiddet anlarına ilişkin görüntülerin dava dosyasına girdiğini belirterek, hemşirenin tutuklanmasını talep etti. Hazel Dırık Bağrıyanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına karar verilen duruşma, 19 Şubat'a ertelendi.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
