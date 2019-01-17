Hemzemin Geçitte Kaza: 1 Yaralı
33 dakika önce
Batman'da yük treninin hemzemin geçitte otomobile çarpması sonucu bir kişi yaralandı.
Batman
'da yük treninin hemzemin geçitte otomobile çarpması sonucu bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Belde Mahallesi'nden geçen yük treni, hemzemin geçide kontrolsüz giren Cengiz Acar
yönetimindeki 34 FR 1224 plakalı otomobile çarptı.
Kazada sürücünün oğlu Hüseyin Kadir
Acar (17) yaralandı.
Yaralı, 112 Acil Servis
ekibince Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 10:19 Kaynak: AA
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