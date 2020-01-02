Hendek'te karla mücadele çalışması başladı - Son Dakika
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Hendek'te karla mücadele çalışması başladı

6 saat önce

Sakarya'nın Hendek ilçesinde belediyenin karla mücadele timi, Aksu, Dikmen, Kurtuluş ve Yeni Yayla mahallelerinde kar küreme çalışması yaptı.

Hendek'te karla mücadele çalışması başladı, System.String[]

Sakarya'nın Hendek ilçesinde belediyenin karla mücadele timi, Aksu, Dikmen, Kurtuluş ve Yeni Yayla mahallelerinde kar küreme çalışması yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yüksek kesimlerde başlayan etkili kar yağışının ardından harekete geçen Hendek Belediyesine bağlı ekipler, kar küreme çalışması yaparak kapanan yolları açtı.

Ekipler, araçlarıyla yolda mahsur kalan vatandaşlara da yardım etti.

Kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde yaşanabilecek mağduriyetlere hızlı çözüm bulunması için "444 54 03" numaralı Hendek Belediyesi İletişim Merkezi ya da "0 555 888 54 03" numaralı WhatsApp ihbar hattına bilgi verilmesi istendi.

Ayrıca sokakta kaldığı görülen kimsesizlerin Hendek Belediyesi İletişim Merkezine bildirilmesi gerektiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, vatandaşların mağdur olmaması için ekiplerin 24 saat görev başında, teyakkuz halinde olduğunu belirterek, "Kar yağışının olduğu bölgelerde yol açma çalışmaları yapıldı ve takipler sürüyor. Buzlanma ve mağduriyet yaşanmaması için ekiplerimizle irtibat halindeyiz. Karla mücadele ekiplerimiz ilçe genelinde göreve hazır durumdadır." ifadelerini kullandı.

Sakarya, Dikmen, Aksu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 03:14 Kaynak: AA
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