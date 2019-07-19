Son Dakika Haberleri: Hendek'ten afetzedelere yardım
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Hendek'ten afetzedelere yardım

1 saat önce

Sakarya'nın Hendek ilçesinde faaliyet gösteren su fabrikaları, Düzce'deki afetzedelere yardımcı olmak amacıyla bölgeye su gönderdi.

Hendek'ten afetzedelere yardım, System.String[]
Sakarya'nın Hendek ilçesinde faaliyet gösteren su fabrikaları, Düzce'deki afetzedelere yardımcı olmak amacıyla bölgeye su gönderdi.

Sel felaketinin yaşandığı Düzce ilçelerine afetzedelerin yaralarını sarmak amacıyla yurdun dört bir yanından bölgeye yardım gönderiliyor. Bu kapsamda yardıma koşanlardan biri olan Hendek Belediyesi koordinatörlüğünde afet bölgesine 4 tır dolusu su gönderildi. Hendek'te faaliyet gösteren su firmalarının yardımlarıyla 4 tıra yüklenen içme suları, Cumayeri ve Gümüşova ilçelerindeki afetzedelere dağıtılmak üzere selden etkilenen bölgeye sevk edildi.

TIR'ları Hendek'ten uğurladıktan sonra afet bölgesine giden Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Düzce'de yaşanan sel felaketinin boyutunun çok büyük olduğuna dikkat çekti. Babaoğlu, bölgedeki bütün belediyelerin bu tür afet zamanlarında yardımlaşmasının yaşanan acıların hafifletilmesi açısından önemli olduğunu söyledi. Babaoğlu ayrıca şiddetli yağışın Hendek'te de etkili olduğunu Hendek'in içme suyunun karşılandığı Dikmen Mahallesi'nde toprak kayması nedeni ile su depolarının zarar gördüğünü belirtti.

Öte yandan SASKİ ekiplerinin çalışmaları sonrasında kesinti olan bölgelere tekrar su verilmeye başlandı. - SAKARYA
Sakarya, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 05:07 Kaynak: İHA
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