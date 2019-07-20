Henderson Lallana'nın 'heyecan verici' yeni orta saha rolünü açıklıyor
13 dakika önce
Jordan Henderson, medyada Adam Lallana'nın bu yıl Liverpool'da oynayacağı yeni rol hakkında konuştu. İngiltere uluslararası Jurgen Klopp tarafından altı numaralı pozisyonda kullanılacak, çünkü Alman takımında çok yönlülük arttı.
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 02:05
Victor Valdes, Barcelona U19 takımının yeni teknik direktörü oldu ABD Başkanı Trump'tan kriz çıkartacak sözler: İran, beladan başka bir şey değil "2 gemimizin alıkonulması kabul edilemez" "Tanker" krizi büyüyor! İran, İngiliz gemisine el koyduğunu duyurdu