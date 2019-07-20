Son Dakika Haberleri: Henderson Lallana'nın 'heyecan verici' yeni orta saha rolünü açıklıyor
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Henderson Lallana'nın 'heyecan verici' yeni orta saha rolünü açıklıyor

13 dakika önce

Jordan Henderson, medyada Adam Lallana'nın bu yıl Liverpool'da oynayacağı yeni rol hakkında konuştu. İngiltere uluslararası Jurgen Klopp tarafından altı numaralı pozisyonda kullanılacak, çünkü Alman takımında çok yönlülük arttı.

Jordan Henderson, medyada Adam Lallana'nın bu yıl Liverpool'da oynayacağı yeni rol hakkında konuştu. İngiltere uluslararası Jurgen Klopp tarafından altı numaralı pozisyonda kullanılacak, çünkü Alman takımında çok yönlülük arttı.
Henderson Lallana'nın 'heyecan verici' yeni orta saha rolünü açıklıyor
Jordan Henderson, Adam Lallana, İngiltere, Liverpool, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 02:05 
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