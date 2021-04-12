Hentbol Erkekler Türkiye Kupası'nda son yarı finalist belli oluyor

Kupada daha önce rakiplerini eleyen Beşiktaş Aygaz, Göztepe ve Spor Toto yarı finale yükselmişti. Yarı finallerde Göztepe ile Beşiktaş Aygaz eşleşirken Spor Toto'nun rakibi Beykoz Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor eşleşmesinin galibi olacak.

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