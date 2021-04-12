Hentbol Erkekler Türkiye Kupası'nda son yarı finalist belli oluyor
12.04.2021 09:57
Hentbol Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında yarın Beykoz Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek.
Hentbol Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında yarın Beykoz Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek.
Son yarı finalistin belli olacağı müsabaka, Recep Şahin Köktürk Spor Salonu'nda saat 17.30'da oynanacak.
İzmir Büyükşehir Belediyespor, ilk maçı 27-26 kazanmıştı.
Kupada daha önce rakiplerini eleyen Beşiktaş Aygaz, Göztepe ve Spor Toto yarı finale yükselmişti. Yarı finallerde Göztepe ile Beşiktaş Aygaz eşleşirken Spor Toto'nun rakibi Beykoz Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor eşleşmesinin galibi olacak.
Son Dakika Rachid Ghezzal, Bayern'in yıldızı Thomas Müller'i sollamak üzere Borsa haftaya düşüşle başladı Son Dakika: Türkiye genelinde işsiz sayısı şubat ayında 250 bin kişi artarak 4 milyon 236 bin kişi oldu Oyuncu Hande Erçel ev halini paylaştı, pozlarından çok pahalı kıyafetleri gündem oldu Bugün Bilim Kurulu, yarın Kabine! Milyonların gözü "dinlendirme" formülünün ele alınacağı bu toplantılarda Ralli yarışları sonrası heyetle kavga eden Mustafa Üstündağ gözaltına alındı Futbolcu Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı, sosyal medyada isyan etti: 2500 TL aidat ödediğimiz o güvenlikli site yönetimi istifa edin 6 yaşındaki çocuk, oyuncakları ile oynarken hayatını kaybetti