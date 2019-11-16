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Hentbol: Kadınlar EHF Kupası

6 saat önce

Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Kupası 3. tur rövanşında konuk olduğu Macaristan temsilcisi Vaci NKSE'ye 30-25 mağlup oldu.

Hentbol: Kadınlar EHF Kupası, System.String[]

Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Kupası 3. tur rövanşında konuk olduğu Macaristan temsilcisi Vaci NKSE'ye 30-25 mağlup oldu.

Macaristan'daki Vac Varos Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını 15-9 önde kapatan ev sahibi Vaci NKSE, karşılaşmadan ise 30-25 galip ayrıldı.

Kastamonu Atatürk Spor Salonu'nda oynanan ilk karşılaşmayı 33-26'lık skorla kazanan Kastamonu Belediyespor, ikinci maçta daha az skor farkıyla yenildiği için turnuvada gruplara kalan taraf oldu.

Turnuvanın grup aşaması maçları, 4 Ocak 2020'de başlayacak.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 08:18 Kaynak: AA
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