Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 11. haftanın heyecanı, yarın oynanacak tek karşılaşmayla başlayacak.
Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde haftanın maç programı şöyle:
Yarın:
15.00 MC Sistem Yurdum-Göztepe (Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu)
24 Ocak Cumartesi:
16.00 Üsküdar Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavak (Çamlıca)
17.00 Ortahisar Belediyespor-Odunpazarı (Beşirli)
11 Şubat Çarşamba:
17.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor (Üçevler)
Son Dakika › Spor › Hentbol Süper Lig 11. Hafta Başlıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?