Hentbol Süper Lig 12. Hafta Maç Programı

29.01.2026 09:22
Kadınlar Hentbol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu 12. hafta maçları gerçekleşecek.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

17.00 Yenimahalle Belediyespor-Üsküdar Belediyespor (Gazi Mustafa Kemal Atatürk)

31 Ocak Cumartesi:

17.00 Armada Praxis Yalıkavak-Ortahisar Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)

17.00 Odunpazarı-Göztepe (Porsuk)

1 Şubat Pazar:

20.00 MC Sistem Yurdum-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Prof. Dr. Yaşar Sevim)

Kaynak: AA

