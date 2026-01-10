Hentbol Süper Lig'de 9. Haftanın Sonuçları

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 9. hafta maçları oynandı.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 9. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
MC Sistem Yurdum-Armada Praxis Yalıkavak: 28-37
Yenimahalle Belediyespor-Göztepe: 35-32
Üsküdar Belediyespor-Ortahisar Belediyespor: 31-27
Bursa Büyükşehir Belediyespor-Odunpazarı: 30-20
