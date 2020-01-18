Hentbol: Toplu sonuç

Alınan sonuçlar şöyle:

Kadınlar Süper Lig'inde tek, Erkekler Süper Ligi'nde ise 3 karşılaşma oynandı.

Hentbolda Kadınlar Süper Lig'e 11. hafta, Erkekler Süper Lig'de ise 10. hafta yapılan maçlarla başladı.

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