Hentbol: Toplu sonuç
6 saat önce
Hentbolda Kadınlar Süper Lig'e 11. hafta, Erkekler Süper Lig'de ise 10. hafta yapılan maçlarla başladı.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 08:36 Kaynak: AA
Hentbolda Kadınlar Süper Lig'e 11. hafta, Erkekler Süper Lig'de ise 10. hafta yapılan maçlarla başladı.
Kadınlar Süper Lig'inde tek, Erkekler Süper Ligi'nde ise 3 karşılaşma oynandı.
Alınan sonuçlar şöyle:
Kadınlar
Pazarspor- Mardin Büyükşehir Başak: 20-56
Erkekler
Güneysu-Spor Toto: 31-34
Nilüfer Belediyespor-MYK Hentbol: 26-24
Göztepe- Beykoz Belediyespor: 21-29
Son Dakika Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor'u 4-1 mağlup etti Dortmund'un Augsburg'u 5-3 yendiği maçta Haaland, 3 gol attı Antalyaspor, Lukas Podolski ile prensipte anlaştı Ersun Yanal'dan Vedat Muriç yorumu: Biz böyle bir şeye tenezzül eder miyiz?