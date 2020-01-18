Hentbol: Toplu sonuç - Son Dakika
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Hentbol: Toplu sonuç

6 saat önce

Hentbolda Kadınlar Süper Lig'e 11. hafta, Erkekler Süper Lig'de ise 10. hafta yapılan maçlarla başladı.

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Hentbolda Kadınlar Süper Lig'e 11. hafta, Erkekler Süper Lig'de ise 10. hafta yapılan maçlarla başladı.

Kadınlar Süper Lig'inde tek, Erkekler Süper Ligi'nde ise 3 karşılaşma oynandı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Kadınlar

Pazarspor- Mardin Büyükşehir Başak: 20-56

Erkekler

Güneysu-Spor Toto: 31-34

Nilüfer Belediyespor-MYK Hentbol: 26-24

Göztepe- Beykoz Belediyespor: 21-29

Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 08:36 Kaynak: AA
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