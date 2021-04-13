Heper Metal'den 10. yıl kutlaması - Son Dakika

Heper Metal'den 10. yıl kutlaması

13.04.2021 11:28
Heper Metal'den 10. yıl kutlaması, System.String[]

Heper Metal, kuruluşunun 10. yılını Torbalı Ticaret Odası (TTO) Meclis Salonunda düzenlenen törenle kutladı.

Heper Metal, kuruluşunun 10. yılını Torbalı Ticaret Odası (TTO) Meclis Salonunda düzenlenen törenle kutladı.

Metal döküm sektöründe akümülatör, av sporu endüstrileri gibi birçok farklı sektöre çelikten kalaya, bakırdan kurşuna kadar ürünleri tedarik eden Heper Metal, 10. yılını kutlamanın gururunu yaşadı.

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) tarafından "İhracatın Yıldızları" ödülüne layık görülen, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO)'nca üretimden satışa göre ilk 100 firma arasında gösterilen Heper Metal, Torbalı Ticaret Odası (TTO)'nda düzenlenen törende, iş yerinde 10. yılını dolduranlara da plaketle teşekkür etti.

Heper Metal Genel Müdürü Ahmet Coşkun, çalışanlarının emek ve fedakarlıkları sayesinde büyük bir sanayi kuruşuna dönüştüklerini belirterek, gelecekte imza atılacak başarılar ve hedefler için çalışanlarına güvenlerinin tam olduğunu söyledi. Coşkun, "Bu ailenin bir parçası olduğunuz ve kattıklarını için hepinize teşekkür ederiz" dedi.

300 istihdam hedefi

Tüm dünyanın sıkıntılı bir dönemden geçtiği pandemide, Heper Metal olarak büyük atılımlar yaptıklarının altını çizen Coşkun "Şirketimizdeki istihdam sayısını 90'dan 120 kişiye çıkardık. Yükselen ciromuz ile birlikte gelecek için olan hedeflerimizi de yükselttik. Bizler yaptığımız bu zor işe aklımızı da kalbimizi de koyuyoruz. Bu doğrultuda daha da verimli sonuçlar alacağımıza ve koyduğumuz hedeflere birlikte yürüyeceğimize olan inancımız tam" diye konuştu.

Av endüstrisindeki ürün tedariğinin yanında yeni yatırımlar için de hazır olduklarını belirten Coşkun, "Bugün Torbalı Ticaret Odasında düzenlediğimiz bu tören, yine burada yeni yatırımlarımızın da başlangıcı olacak. Çelik, kalay başta olmak üzere artık her alanda varız. Özellikle otomotiv sektörüne akü kutup başı tedariği için hazırlıklarımızı tamamladık. Yeni yatırımlarımızı Torbalı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kuracağımız tesislerimizde başlayacak" şeklinde aktardı.

Bacasız fabrika

Torbalı Organize Sanayi Bölgesinin de bu yeni yatırımlarla güç kazanacağını, katma değerli üretim merkezine dönüşeceğini ifade eden Coşkun, "Özellikle kutup başı üretimimiz örnek olacak; çünkü bu tesis tamamen soğuk pres ile çalışacak. Bacası bile olmayacak. Yüzde 100 çevreci bir yaklaşımla kuracağız. Üstelik bunu sanayi için ayrılan bir alan olan Torbalı Organize Sanayi Bölgesine kuracağız" diye konuştu.

Bu aşamada kamudan tüm izinlerin alındığına dikkat çeken Coşkun, "Milli sanayimize katkı sunmak, onu güçlendirmek hedefiyle çıktığımız bu yolda, tek isteğimiz tüm Torbalılaların, Torbalı Ticaret Odasının projemizi yakından incelemesi. Kamuoyunda kutup başı denildiğinde kurşun üretimi sanılıyor; ancak burada öyle bir üretim yok. Burada sadece akü kutup başı üretimi var. Bu da soğuk pres yöntemiyle yapılacak. Diğer konu da eğer sanayi üretimini sanayi bölgelerinde yapmayacaksak, nerede yapacağız? Bu bölgeler, başta sanayi bölgesi yönetimi olmak üzere devletin tüm kurumları tarafından denetlenen bölgelerdir. O yüzden stratejik üretimlerde alışık olduğumuz baştan 'istemeyiz' anlayışı ile karşılaşmak yerine biz gelin projemizi inceleyin çağrısı yapıyoruz" diye konuştu.

Tören, işlerinde 10. yılını dolduranlara plaket sunumunun ardından pasta kesimi ile sona erdi. - İZMİR

Heper Metal'den 10. yıl kutlaması
Heper Metal'den 10. yıl kutlaması
Heper Metal'den 10. yıl kutlaması

Ege İhracatçı Birlikleri, Ticaret, Torbalı, Metal, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Heper Metal'den 10. yıl kutlaması - Son Dakika Ekonomi


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