"Her canlı sigarasız temiz havayı hak ediyor" - Son Dakika

"Her canlı sigarasız temiz havayı hak ediyor"

Türkiye Sigarayla Savaş Derneği (TSSD) ve Klinisyen Veteriner Hekimler Derneği (KLİVET) ortak bir açıklama yaparak sigaraya karşı savaşta güç birliği oluşturulmasının şart olduğunu, her canlının temiz ve sigarasız bir havayı hak ettiğini söyledi.

Türkiye Sigarayla Savaş Derneği (TSSD) ve Klinisyen Veteriner Hekimler Derneği (KLİVET) ortak bir açıklama yaparak sigaraya karşı savaşta güç birliği oluşturulmasının şart olduğunu, her canlının temiz ve sigarasız bir havayı hak ettiğini söyledi.

"Sigaranın son molekülü yok oluncaya kadar savaşa devam" sloganıyla 1999 yılından bu yana faaliyet gösteren Türkiye Sigarayla Savaş Derneği (TSSD) ve 2012 yılında kurulan Klinisyen Veteriner Hekimler Derneği, (KLİVET) ortak bir açıklama yaparak, her canlının, sigarasız, temiz ve kaliteli hava solumayı hak ettiğini, sigarayla karşı savaşta herkesin elini taşın altına koyarak güç birliğine gitmesinin şart olduğunu söyledi.

"SAĞLIKLI DOĞA HER CANLININ HAKKI"

Araştırmalara göre tüm dünyada ortalama 4,5 trilyon sigara izmaritinin yere atıldığını kaydeden Türkiye Sigarayla Savaş Derneği (TSSD) Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, "Sadece insan değil, her canlı, temiz ve sağlıklı bir doğada yaşamayı, sigarasız ve temiz bir hava solumayı hak eder. Dünyada plastik kaynaklı kirliliğin en büyük kaynağı, ne naylon poşetler, ne de pipetler. Asıl mesele bu sigara izmaritleri. Bilimsel çalışmalar, 50 yıl boyunca günde 1 paket sigara içen bir tek kişinin, 1,4 milyon litre suyun kirlenmesinden sorumlu olduğunu ortaya koyuyor. Bu izmaritlerin filtrelerinde bulunan biyoplastik de sorunun ana kaynağı. Zira bu madde doğada yıllarca çözünmüyor. İngiltere'de yapılan bir araştırma, sigara izmaritlerinin bitkilere büyük zarar verebildiğini ortaya koydu. Bugün dünya genelinde sigara, tütün ve tütün mamullerini kullanan insan sayısı 1 milyardan fazla. Dolayısıyla yere atılan bu sigara izmaritlerinin toplanması, dönüştürülmesi ve doğaya zarar vermesinin engellenmesi için acilen çözüm bulunması gerekiyor. Türkiye Sigarayla Savaş Derneği olarak 1999 yılından bu yana gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerde, 4207 sayılı yasanın geçmesi, kapalı alanlarda sigara yasağı gibi birçok başarı elde ettik. Bu konuda da çalışmalarımız sürüyor" diye konuştu.

"SİGARA EVCİL HAYVANLARI DA ÖLDÜRÜYOR"

Sigaranın evcil hayvanlara verdiği zararların çoğunlukla bilinmediğini, kedi ve köpeklerin de sigara dumanından fevkalade olumsuz etkilendiğini söyleyen Klinik Veteriner Hekimler Derneği (KLİVET) Başkanı Tarık Akan ise şunları söyledi: "Sigaranın çocuklarla ve evcil hayvanlarla aynı cümle içinde geçmesi bile can sıkıcı. Oysa kliniklerimize öksürük şikayetiyle gelen kedi ve köpek hastalarımızın çoğunda, evde sigara kullanma durumu söz konusu oluyor. Zaten veteriner hekim arkadaşlarımızın ilk sorusu da bu oluyor. Bu durum da hayvan sahiplerini hem şaşırtıyor, hem de üzüyor. Oysa kedi ve köpekler de, tıpkı çocuklar gibi, sigara dumanından fevkalade olumsuz etkileniyor. Özellikle kedi veya köpeğin burnu ke kadar kısaysa, etki o kadar artıyor. Çünkü burun ve mukozası zararlı tüm partikülleri akciğerlere ve soluk borusuna inmeden tutmakla görevlidir. Bu durumda haliyle burun görevini yeterince yapamıyor ve akciğer kanseri riski oluşuyor. Kedilerde durum biraz daha vahim. Çünkü kediler sadece solunum yoluyla değil, aynı zamanda tüylerine yapışan partikülleri yalayarak da kendilerine sigara vasıtasıyla zarar verirler. Bu alınan zehirli kimyasallar ağızda gelişen çok agresif bir kansere sebep oluyor ve bu durumdaki kedinin kalan ömrü en fazla 1 yıl olarak hesaplanıyor. Lenfoma, evinde sigara içilen kedilerde, diğer kedilere oranla üç kat daha fazla görülüyor. Lenfoma olan kedi ise en fazla altı ay yaşayabiliyor. Bu nedenle Klinisyen Veteriner Hekimler Derneği olarak sigarayla savaşa biz de varız diyoruz."


- İstanbul

Veteriner, Türkiye, Sigara, Savaş, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 09:14 - Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık 'Her canlı sigarasız temiz havayı hak ediyor' - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Beşiktaşlı Domagoj Vida, Roma'ya transfer oluyor Karantinaya alınan yaşlı adam, evinde ölü bulundu Fuhuş için buluştuğu kişinin trans birey olduğunu anlayınca önce bıçakladı sonra sinir krizi geçirdi Talihsiz adamın ameliyatla kesilen bacaklarını torba içerisine koyup eşine teslim ettiler Ayağına sıktığı akrabasının fotoğrafını sosyal medyada paylaştı: İhanetinin bedelini ödedi Belindeki yağ bezesini aldıran 2 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti Rusya'da koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaçlar gelecek hafta eczanelerde satışa çıkacak Bakan Soylu'dan gündem olan Anayasa Mahkemesi açıklamasıyla ilgili yeni çıkış: Çok hoşuma gitti
İşte bayram trafiklerini sona erdirecek Kuzey Marmara Otoyolu'nun güncel fiyat tablosu İşte bayram trafiklerini sona erdirecek Kuzey Marmara Otoyolu'nun güncel fiyat tablosu         
15:29
Son Dakika! Bir süredir tedavi gören Binali Yıldırım ve eşi koronavirüsü yendi Son Dakika! Bir süredir tedavi gören Binali Yıldırım ve eşi koronavirüsü yendi         
15:09
İran'da hırsızlık yapan 3 kişinin parmakları kesildi İran'da hırsızlık yapan 3 kişinin parmakları kesildi         
14:40
Son dakika: Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Gebze-İzmit Kavşağı kesimini açtı: Ülkemize yıllık katkısı 595 milyon lira Son dakika: Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Gebze-İzmit Kavşağı kesimini açtı: Ülkemize yıllık katkısı 595 milyon lira         
14:28
Tutuklanan Halil Sezai'nin oyuncu kardeşi Duygu Paracıkoğlu'dan ilginç çıkış: Kınıyorum ama o adam masum değil Tutuklanan Halil Sezai'nin oyuncu kardeşi Duygu Paracıkoğlu'dan ilginç çıkış: Kınıyorum ama o adam masum değil         
14:04
Beşiktaş Kulübü, Antalyaspor'dan yeni koronavirüs testi talep etti Beşiktaş Kulübü, Antalyaspor'dan yeni koronavirüs testi talep etti         
13:53
Oyun için çıktığı demir korkuluk, 12 yaşındaki çocuğun koluna saplandı Oyun için çıktığı demir korkuluk, 12 yaşındaki çocuğun koluna saplandı         
12:37
Rusya'da koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaçlar gelecek hafta eczanelerde satışa çıkacak Rusya'da koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaçlar gelecek hafta eczanelerde satışa çıkacak         
12:26
İran'dan ABD'ye İran'dan ABD'ye "Kasım Süleymani" tehdidi: İntikam alacağımızdan şüphe etmeyin         
12:21
Bakan Soylu'dan gündem olan Anayasa Mahkemesi açıklamasıyla ilgili yeni çıkış: Çok hoşuma gitti Bakan Soylu'dan gündem olan Anayasa Mahkemesi açıklamasıyla ilgili yeni çıkış: Çok hoşuma gitti         
12:14
Sevgilisinin iki çocuğunu cinsel istismarda bulunup öldürmüştü! Çalılıkların arasında yakalandı Sevgilisinin iki çocuğunu cinsel istismarda bulunup öldürmüştü! Çalılıkların arasında yakalandı         
11:50
Alanya'da kanlı gece: 1 ölü, 1 ağır yaralı Alanya'da kanlı gece: 1 ölü, 1 ağır yaralı         
11:41
Avşa Adası açıklarında hareketli anlar! Denizden cansız beden çıkarıldı Avşa Adası açıklarında hareketli anlar! Denizden cansız beden çıkarıldı         
11:40
Kemal Ayvaz ile tek celsede boşanan Hanife Gürdal: Kemal'a çıplak fotoğraf atan kadınlar beni eleştiriyor Kemal Ayvaz ile tek celsede boşanan Hanife Gürdal: Kemal'a çıplak fotoğraf atan kadınlar beni eleştiriyor         
11:19
Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlik yıllarına ait bağlamalı fotoğrafı ortaya çıktı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlik yıllarına ait bağlamalı fotoğrafı ortaya çıktı         
09:59
Aleyna'nın şüpheli ölümünden sorumlu tutulan Ümitcan Uygun'a atılan mesajlar insanlıktan utandırdı: Kaşıyanı kaşıyacaksın Aleyna'nın şüpheli ölümünden sorumlu tutulan Ümitcan Uygun'a atılan mesajlar insanlıktan utandırdı: Kaşıyanı kaşıyacaksın         
09:53
Karısını evde başka erkekle bulan koca, önce dehşet saçtı sonra boğazına bıçağı dayadı Karısını evde başka erkekle bulan koca, önce dehşet saçtı sonra boğazına bıçağı dayadı         
09:08
10 saat suda kaldıktan sonra 7-8 saat kaynatılarak yapılan keçiboynuzu pekmezinin kilosu 50 liradan satılıyor 10 saat suda kaldıktan sonra 7-8 saat kaynatılarak yapılan keçiboynuzu pekmezinin kilosu 50 liradan satılıyor         
08:27
Yakını, silahla öldürülen iş insanının tabutunun üzerine çıkıp kalça dansı yaptı Yakını, silahla öldürülen iş insanının tabutunun üzerine çıkıp kalça dansı yaptı         
16:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2020 15:41:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "Her canlı sigarasız temiz havayı hak ediyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei