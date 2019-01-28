Her Hafta Sonu Tiyatroyla Buluşuyorlar
1 saat önce
Kütahya Belediyesi Kültür Sanat etkinlikleri kapsamında her pazar minikleri tiyatro ile buluşturmaya devam ediyor.
Kütahya Belediyesi
Kültür Sanat etkinlikleri kapsamında her pazar minikleri tiyatro ile buluşturmaya devam ediyor.
Kütahya Belediyesi Kültür Sanat etkinlikleri çerçevesinde bu hafta çocuk tiyatrosunda "Sağlıklı Beslen Sağlıklı Yaşa" oyunu Kütahya Belediyesi Hezar Dinari Kültür Merkezinde minik tiyatroseverlerin beğenisine sunuldu.
2 seans olarak oynanan "Sağlıklı Beslen Sağlıklı Yaşa" çocuk tiyatro gösterimi sonrası tiyatroculara günün anısına Belediye Başkan Yardımcısı Ali İhsan Ertaş tarafından hediye takdim edildi. Severek izlenen oyunun ardından oyuncular ve minik tiyatro severler sahnede günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. - KÜTAHYA
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 12:51 Kaynak: İHA
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