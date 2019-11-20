Her şey aşk için

Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk'in başrolleri paylaştığı dizinin bu bölümünde Kerem, hem şirketin hem de Ayşe'nin kötüye giden imajını düzeltmek için sosyal sorumluluk projesi başlatıyor. Ancak troller işini zorlaştırıyor. Kerem ve Ayşe, hem aşkları hem de şirketin geleceği için mücadele veriyor.