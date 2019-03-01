"Her teşvik ekonomiye devlet müdahalesi"
1 saat önce
"Ortada liberal falan kalmadı, herkes devlet kapitalisti, ülke fark etmiyor, sistemin adı da devlet kapitalizmi."
"Ortada liberal falan kalmadı, herkes devlet kapitalisti, ülke fark etmiyor, sistemin adı da devlet kapitalizmi."
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 07:50
Son Dakika! Ziraat Bankası, Konut ve İhtiyaç Kredilerinde Faiz Oranlarını İndirdi
Sigara Üretim ve Paketlenmesinde Standartlar Belirlendi
Dokuz Eylül Üniversitesinde Tanzim Satış Noktası Kuruldu
DSİ Genel Müdürü: Türkiye'nin En Yüksek Barajı Ekonomiye 2 Milyar Lira Katkı Sağladı