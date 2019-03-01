Son Dakika Haberleri: "Her teşvik ekonomiye devlet müdahalesi"

"Her teşvik ekonomiye devlet müdahalesi"

1 saat önce

"Ortada liberal falan kalmadı, herkes devlet kapitalisti, ülke fark etmiyor, sistemin adı da devlet kapitalizmi."

"Ortada liberal falan kalmadı, herkes devlet kapitalisti, ülke fark etmiyor, sistemin adı da devlet kapitalizmi."
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 07:50 

Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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