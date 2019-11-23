Salon: Mustafa Dağıstanlı
Hakemler: Ergin Sarı, Onur Sönmez, Sedef Yarıcı
Samsun Canik Belediyespor: Nikolic 4, Dilan Çelik 2, Madden 18, Fatma Dilara Azaklı 4, Neslihan Külekçi 2, Saadet Aysu Keskin 3, Harris 15, Trajchevska, Neslihan Demir, Kayra Güler Sağlam
Galatasaray: Meltem Yıldızhan 4, Miray Balotu, Şerife Alperi Onar 9, Sude Yılmaz 4, Sinem Ataş 13, Işıl Alben 5, Hartley 7, Tilbe Şenyürek 9, Mısra Albayrak 2, Macaulay 14, İnci Güçlü 2
1. Periyot: 9-24
Devre: 19-38
3. Periyot: 31-57
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda Samsun Canik Belediyespor'u 69-48 mağlup etti.