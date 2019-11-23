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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

6 saat önce

Salon: Mustafa DağıstanlıHakemler: Ergin Sarı, Onur Sönmez, Sedef YarıcıSamsun Canik Belediyespor: Nikolic 4, Dilan Çelik 2, Madden 18, Fatma Dilara Azaklı 4, Neslihan Külekçi 2, Saadet Aysu Keskin 3, Harris 15, Trajchevska, Neslihan Demir, Kayra Güler SağlamGalatasaray: Meltem Yıldızhan 4,...

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi, System.String[]

Salon: Mustafa Dağıstanlı

Hakemler: Ergin Sarı, Onur Sönmez, Sedef Yarıcı

Samsun Canik Belediyespor: Nikolic 4, Dilan Çelik 2, Madden 18, Fatma Dilara Azaklı 4, Neslihan Külekçi 2, Saadet Aysu Keskin 3, Harris 15, Trajchevska, Neslihan Demir, Kayra Güler Sağlam

Galatasaray: Meltem Yıldızhan 4, Miray Balotu, Şerife Alperi Onar 9, Sude Yılmaz 4, Sinem Ataş 13, Işıl Alben 5, Hartley 7, Tilbe Şenyürek 9, Mısra Albayrak 2, Macaulay 14, İnci Güçlü 2

1. Periyot: 9-24

Devre: 19-38

3. Periyot: 31-57

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda Samsun Canik Belediyespor'u 69-48 mağlup etti.

Canik Belediyespor, Onur Sönmez, Ergin Sarı, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 04:42 Kaynak: AA
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