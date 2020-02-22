Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

17 dakika önce

Salon: Kadir Has Kongre Merkezi Hakemler: Tekin Özübir, Kerem Yılmaz, Yasin KahramanBellona Kayseri Basketbol: Manolya Kurtulmuş 2, Davis 21, Beril Albayrak 3, Ayşegül Günay Aladağ 10, Kübra İmren Siyahdemir 5, Ivankovic 14, Fatma Dikmen 4, Nazlı Bircan Gökdemir 2, Burke 30, Gülse UğurOGM Ormanspor:

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi, System.String[]

Salon: Kadir Has Kongre Merkezi


Hakemler: Tekin Özübir, Kerem Yılmaz, Yasin Kahraman

Bellona Kayseri Basketbol: Manolya Kurtulmuş 2, Davis 21, Beril Albayrak 3, Ayşegül Günay Aladağ 10, Kübra İmren Siyahdemir 5, Ivankovic 14, Fatma Dikmen 4, Nazlı Bircan Gökdemir 2, Burke 30, Gülse Uğur

OGM Ormanspor: Robinson 15, Nilay Kartaltepe 2, Pelin Bilgiç 18, Ogunbowale 13, Naile Çırak 5, Damla Gezgin 15, Öykü Taşkın 1, Yeliz Doğan

1. Periyot: 23-12

Devre: 41-28

3. Periyot: 60-52

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 19. hafta maçında Bellona Kayseri Basketbol, sahasında OGM Ormanspor'u 22 sayı farkla yendi: 91-69.

Tekin Özübir, basketbol, Kayseri, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 05:54 Kaynak: AA
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