Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

6 saat önce

Salon: BJK AkatlarHakemler: Uğur Özen, Cemil Uygül, Mesut ÖztürkBeşiktaş TRC İnşaat: Bahar Çağlar 19, Elif Bayram, Anderson 24, Snytsina 38, Elif Emirtekin 2, Melek Uzunoğlu 5, Melisa Korkmaz 4, Bogicevic 5, Nisa YalçınBüyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: İrem Naz Topuz 11, Sera Özelçi 8,...

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi, System.String[]

Salon: BJK Akatlar

Hakemler: Uğur Özen, Cemil Uygül, Mesut Öztürk

Beşiktaş TRC İnşaat: Bahar Çağlar 19, Elif Bayram, Anderson 24, Snytsina 38, Elif Emirtekin 2, Melek Uzunoğlu 5, Melisa Korkmaz 4, Bogicevic 5, Nisa Yalçın

Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: İrem Naz Topuz 11, Sera Özelçi 8, Adams 35, Prince 22, Babkina 17, Burcu Çiğil, Gizem Sezer, Nuran Tutsak

1. Periyot: 28-24

Devre: 58-52

3. Periyot: 78-76

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Beşiktaş TRC İnşaat, Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol'u 97-93 mağlup etti.

Bahar Çağlar, basketbol, Adana, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 05:08 Kaynak: AA
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