Salon: Ahmet Cömert

Hakemler: Ali Köseoğlu, Münevver Özemre, Burak Yılmaz

Galatasaray: Williams 27, Asena Yalçın 4, Cansu Köksal 4, Steinberga 16, Russell 15, Meltem Yıldızhan 3, Hruscakova 6, Pelin Derya Bilgiç, Sude Yılmaz

BOTAŞ: Işıl Alben 11, Tilbe Şenyürek 18, Ayşe Cora, Bahar Çağlar 2, Williams 17, Büşra Akbaş 2, Marina Baş 7, Sehernaz Çidal 3, Buket Ünal, Hatice Pelin Gülçiçek

1. Periyot: 21-19

Devre: 42-32

3. Periyot: 63-49

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. hafta maçında Galatasaray, BOTAŞ'ı 75-60 yendi.

Galatasaray bu sonuçla ligde 5. galibiyetini elde ederken, bir maçı eksik BOTAŞ ise 3. kez mağlup oldu.