Herhangi bir Android cihazda bir numara veya kişi nasıl engellenir? - Son Dakika

Aynı telefon pazarlamacısından veya başka bir istenmeyen arayan kişiden sık sık bir çağrı alırsanız, bu aramayı engelleyebilirsiniz.

Bunu yaptığınızda, Android telefonunuzda sizi arayan engellenen tüm numaralar doğrudan sesli mesaja gönderilecektir.

Bir aramayı engelleme adımları, cihaz markasına ve Android sürümüne bağlı olarak değişebilir, ancak çoğu durumda telefon uygulamanızın ayarları, son aramalar veya kişi listeleri aracılığıyla aramaları engelleyebilirsiniz.

İşte nasıl yapılacağı.

Telefon uygulamasını kullanarak Android'de bir numara nasıl engellenir?

Android telefonunuzda bir numarayı veya kişiyi engellemek için Telefon uygulamasının ayarlarına gidin ve Numaraları Engelle seçeneğine dokunun.

Telefon uygulamasını açın.

Son Aramalar veya Kişiler sekmesindeyken, uygulamanın sağ üst köşesindeki üç dikey nokta ile temsil edilen Diğer Seçenekler menüsüne dokunun.

Açılır menüden "Ayarlar" ı seçin.

Ayarlar listesinde "Engellenen numaralar" a dokunun.

"Numara Ekle" yi seçin.

Hızlı ipucu: Bazı Android cihazlarda ve sürümlerinde, tanımlanamayan arayanlardan gelen tüm aramaları engellemek için "Bilinmeyen" seçeneğini açıp kapatabilirsiniz.

Aramaları ve kısa mesajları engellemek istediğiniz telefon numarasını manuel olarak girin ve ardından "Engelle" ye basın.

Hızlı ipucu: Engellemek istediğiniz numarayı tam olarak hatırlayamıyorsanız, numarayı bir menü görünene kadar aşağıya basarak ve ardından "Numarayı kopyala" yı seçerek son aramalar listenizden numarayı kopyalayabilirsiniz.

Kişi listenizi kullanarak Android'de bir numara nasıl engellenir?

Telefon uygulamasını başlatın.

Kişiler sekmesine gidin.

Engellemek istediğiniz kişiyi bulana kadar kaydırın ve adına dokunun.

Hızlı ipucu: Bir kişiyi daha hızlı bulmak için sekmenin üst kısmındaki Arama aracını da kullanabilirsiniz.

Uygulama ekranının sağ üst köşesindeki üç dikey noktaya dokunun.

Açılır menüden "Numaraları engelle" yi seçin.

"Engelle" yi seçerek kişiyi engellemek istediğinizi onaylayın.

Samsung Galaxy'de bir numara nasıl engellenir?

Samsung telefonlar çok yaygın olduğu için, elinizdeki cihazın bir Galaxy telefonu olma ihtimali yüksektir.

Samsung Galaxy cihazınızda bir numarayı nasıl engelleyeceğiniz aşağıda açıklanmıştır:

Telefon uygulamasını başlatın ve ardından ekranın altındaki "Son Kullanılanlar" a dokunun.

Engellemek istediğiniz telefon numarasına dokunun ve ardından numaranın altındaki genişletilmiş seçeneklerde "i" ye dokunun.

Ekranın altında "Engelle" ye dokunun.

Diğer Android cihazlarda bir numara nasıl engellenir?

Telefon uygulamasını başlatın ve son aramalarınızı görüntüleyin.

Engellemek istediğiniz telefon numarasına dokunun ve basılı tutun. Ek seçenekler içeren bir açılır menü görünebilir.

Menüdeki "Numarayı engelle" ye dokunun.