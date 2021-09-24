Herkesin gözü önünde Balıklıgöl'e atladı, tüm çabaya rağmen bir türlü çıkmadı - Son Dakika

Eyyübiye ilçesinde, psikolojik sorunları bulunan ve bölgede Şapka Mehmet olarak tanınan şahıs, elbiseleriyle tarihi ve turistik Balıklıgöl'e atladı. Şahsın Balıkgöl'de yüzdüğünü gören vatandaşlar cep telefonlarına sarılıp kaydetmeye başladı.

ÇIKMAK İSTEMEDİ

İnsanların şaşkın bakışları arasında suda yüzmeye devam eden şahıs, olay yerine giden güvenlik güçlerinin ısrarına rağmen çıkmak istemedi. Bir süre daha Balıklıgöl'de yüzmeye devam eden şahıs, daha sonra ikna edilerek çıkartıldı. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen şahıs, emniyete götürüldü.