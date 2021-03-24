HES kodlu anahtarlıklar - Son Dakika

HES kodlu anahtarlıklar

24.03.2021 11:55
HES kodlu anahtarlıklar, System.String[]

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun HES kodu uygulamasının genişletmesinin ardından Muratpaşa Belediyesi, pazardan berbere gittiği her yerde kağıda yazdığı kodu görevlilere okumak zorunda kalan ilçe sakinlerine pratik anahtarlık dağıtacak.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun HES kodu uygulamasının genişletmesinin ardından Muratpaşa Belediyesi, pazardan berbere gittiği her yerde kağıda yazdığı kodu görevlilere okumak zorunda kalan ilçe sakinlerine pratik anahtarlık dağıtacak. HES kare kodlarının yer alacağı anahtarlıklar, semt pazarları, muhtarlıklar ve sabit noktalardan alınabilecek.

Covid-19 risk haritasında çok riskli iller arasına giden Antalya'da, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 17 Mart'ta yaptığı görüşmede birçok yere girişte HES kodu kontrollerinin yapılması zorunluluğu getirdi. Uygulama açık ve kapalı semt pazarlarından berber, kuaför, güzellik salonu, güzellik merkezleri, dernek lokali, nikah ve düğün salonları, hamam, sauna, kaplıca, kahvehane, kıraathane, internet kafe, bilardo salonu, lunapark, tematik parklar, kütüphane, spor salonlarına kadar genişletildi.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, son alınan kararla HES kodunun tam anlamıyla gündelik yaşamın parçası haline geldiğini söyledi. Daha önce seyahatlerde, kamu kurum, kuruluşları ve alışveriş merkezleri girişlerinde yapılan HES kodu sorgulamasının Antalya'da çok daha geniş bir kapsamda yapılmaya başlandığını belirten Başkan Uysal, ancak akıllı cep telefonu olmayan ya da uygulamayı kullanmakta zorlananlar için sorgulamaların sorun haline geldiğine dikkat çekti.

Semt pazarlarında sıkı kontrol

Pazardan berbere gittiği her yerde kağıda not aldığı kodu okumak zorunda kalan ya da uygulamayı kullanmakta zorlananlar için pratik bir çözüm olarak HES kodlu anahtarlıkları uygulamaya alacaklarını belirten Başkan Uysal, bu sayede özellikle semt pazarlarında kontrol sırasında olası yığılmaların önüne geçileceğini ve tam kontrolün sağlanacağını dile getirdi.

Dağıtım yerleri

Muratpaşa Belediyesi'nin pratik anahtarlıkları semt pazarları başta olmak üzere 20'ye yakın farklı noktadan dağıtılacak. Dağıtım noktalarına kurulacak bilgisayarlarla HES kodları, kare kod haline getirilecek ve anahtarlıklara yerleştirilip vatandaşlara teslim edilecek. En kısa sürede başlayacak dağıtımlar, sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığı pazar hariç her gün yapılacak. Üç Kapılar, Aydın Kanza Parkı, Kale Kapısı'yla birlikte Mark Antalya Alışveriş Merkezi, Güllük PTT, Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı ve Muratpaşa İlçe Nüfus Müdürlüğü önünde sabit noktalar oluşturulacak. - ANTALYA

HES kodlu anahtarlıklar

Hıfzıssıhha Kurulu, Muratpaşa, HES kodu, HES, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel HES kodlu anahtarlıklar - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara mesaj: Elinizdeki dolar ve altınları ekonomiye kazandırın Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara mesaj: Elinizdeki dolar ve altınları ekonomiye kazandırın AK Parti'den büyük kongreye özel yeni klip: Sen ben yok, Türkiye var AK Parti'den büyük kongreye özel yeni klip: Sen ben yok, Türkiye var Günlerce yaşam mücadelesi vermiş! Kanalizasyon çukuruna düşen kadın güçlükle kurtarıldı Günlerce yaşam mücadelesi vermiş! Kanalizasyon çukuruna düşen kadın güçlükle kurtarıldı Atletico Madrid antrenmanında korku dolu anlar! Genç yıldız Dembele bayıldı Atletico Madrid antrenmanında korku dolu anlar! Genç yıldız Dembele bayıldı "Çocukları terbiyesizlik yaptı" deyip, babayı kurşunladı! Olay anı güvenlik kamerasında Işın Karaca, AK Parti Olağan Kongresi'ndeki sosyal mesafesiz kalabalığa tepki gösterdi Işın Karaca, AK Parti Olağan Kongresi'ndeki sosyal mesafesiz kalabalığa tepki gösterdi Elon Musk yine sahnede! Bitcoin ile Tesla alma dönemi resmen başladı Elon Musk yine sahnede! Bitcoin ile Tesla alma dönemi resmen başladı AK Parti'de kongre heyecanı! Salonda sayı sınırlı tutulsa da dışarıdaki görüntü endişelendirdi AK Parti'de kongre heyecanı! Salonda sayı sınırlı tutulsa da dışarıdaki görüntü endişelendirdi
Model Cansu Taşkın'ın iç çamaşırsız pozuna Kadir Çöpdemir'den olay yorum Model Cansu Taşkın'ın iç çamaşırsız pozuna Kadir Çöpdemir'den olay yorum         
12:42
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden AK Parti kongresine gönderme: Yollarımız kongre nedeniyle kapalıdır Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden AK Parti kongresine gönderme: Yollarımız kongre nedeniyle kapalıdır         
12:33
Melih Gökçek, AK Parti kongresindeki kalabalığı böyle savundu: Test yaptırdık, salonda kovidli delege yok Melih Gökçek, AK Parti kongresindeki kalabalığı böyle savundu: Test yaptırdık, salonda kovidli delege yok         
12:10
Fırsatçılar yine işbaşında! Bazı tekstil firmaları doları fırsat bilip yüzde 30 zam yaptı Fırsatçılar yine işbaşında! Bazı tekstil firmaları doları fırsat bilip yüzde 30 zam yaptı         
12:04
Annesini boğazından bıçaklayarak öldürmüştü! Katil evladın 'cezai ehliyeti yoktur' raporu kabul edilmedi Annesini boğazından bıçaklayarak öldürmüştü! Katil evladın 'cezai ehliyeti yoktur' raporu kabul edilmedi         
11:54
Bill Gates küresel ısınma için harekete geçti! Bilim insanlarından uyarı gecikmedi: Feci sonuçlar doğurabilir Bill Gates küresel ısınma için harekete geçti! Bilim insanlarından uyarı gecikmedi: Feci sonuçlar doğurabilir         
11:46
Son Dakika! AK Parti kongresinde konuşan Cumhurbaşkanı'ndan Devlet Bahçeli'ye özel teşekkür: Hedefimiz 2053 Son Dakika! AK Parti kongresinde konuşan Cumhurbaşkanı'ndan Devlet Bahçeli'ye özel teşekkür: Hedefimiz 2053         
11:24
Bir kişinin yaşamını yitirdiği nikah konvoyu kavgasında aranan şahıs teslim oldu Bir kişinin yaşamını yitirdiği nikah konvoyu kavgasında aranan şahıs teslim oldu         
10:50
Merkez Bankası Başkanı'nın ilk icraatı Ağbal'ın atadığı bürokratı görevden almak oldu Merkez Bankası Başkanı'nın ilk icraatı Ağbal'ın atadığı bürokratı görevden almak oldu         
10:33
Rapçi Khontkar Twitter'da LoL ve Valorant'ı kötüleyen bir paylaşım yaptı! Riot Games sunucusundan cevap gecikmedi Rapçi Khontkar Twitter'da LoL ve Valorant'ı kötüleyen bir paylaşım yaptı! Riot Games sunucusundan cevap gecikmedi         
10:25
Kaderine terk edilen 'Hazar Denizi Canavarı' silah müzesinde sergilenecek Kaderine terk edilen 'Hazar Denizi Canavarı' silah müzesinde sergilenecek         
10:20
Tehdit edilen Esra Erol saldırıya mı uğradı? Canlı yayında her şeyi anlattı Tehdit edilen Esra Erol saldırıya mı uğradı? Canlı yayında her şeyi anlattı         
10:17
Milyonlarca çalışan için erken emeklilik şansı! İşte yıpranma hakkı olan meslekler Milyonlarca çalışan için erken emeklilik şansı! İşte yıpranma hakkı olan meslekler         
09:54
Akaryakıt istasyonlarına yeni nesil ödeme kaydedici cihaz zorunluluğu getirildi Akaryakıt istasyonlarına yeni nesil ödeme kaydedici cihaz zorunluluğu getirildi         
09:45
Eşiyle birlikte gittiği tatil beldesinde boğularak can veren polis memuru ihmale kurban gitmiş Eşiyle birlikte gittiği tatil beldesinde boğularak can veren polis memuru ihmale kurban gitmiş         
09:38
Biden döneminde bir ilk! Kuzey Kore füze fırlattı, akıllara Kim'in kız kardeşinin tehdidi geldi Biden döneminde bir ilk! Kuzey Kore füze fırlattı, akıllara Kim'in kız kardeşinin tehdidi geldi         
03:29
Heidi Klum, 16 yaşındaki kızıyla poz verdi, herkes aynı yorumu yaptı: Annesi değil ablası gibi Heidi Klum, 16 yaşındaki kızıyla poz verdi, herkes aynı yorumu yaptı: Annesi değil ablası gibi         
14:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2021 12:57:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: HES kodlu anahtarlıklar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei