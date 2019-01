Hesarek, Planlı Gelişen Kayak Merkezlerinden Biri Olacak"

ABDULLAH ÇELİK - Doğu Anadolu Projesi (DAP) Kalkınma İdaresi Başkanlığı, turizm geliştirme programı kapsamına aldığı Bingöl Hesarek Kayak Merkezi için master planı hazırlıyor.Yılın 6 ayında karı eksilmeyen 2 bin 500 rakımlı Hesarek Dağı eteklerinde devlet yatırımı olarak inşa edilen Hesarek Kayak Merkezi, en uzunu 1600 metre olan profesyonel, acemi ve çocuklar için 5 pist, teleski, telesiyej ve baby lift mekanik sistemleriyle rutin iş yaşamından sıkılan insanların hafta sonu keyifli bir gün geçirmeleri için fırsat sunuyor.Kayak sporu tutkunu binlerce kişiye kışın tatil keyfi yaşatan tesis, il merkezine 34, Bingöl Havalimanı'na 40 ve Elazığ Havalimanı 'na ise 110 kilometre mesafede yer alıyor.Dikme köyünde yer alan tesislere ulaşım ayrıca köy minibüsleri ve özel araçlarla sağlanıyor.Bingöl'de 4 yıl önce hizmete giren tesis, kentin turizmine önemli katkı sağlarken, her yıl düzenlenen kayak festivali, paraşüt gösterileri ve çeşitli etkinliklere de ev sahipliği yapıyor.DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca turizmi geliştirme programı kapsamına alınan kayak merkezi için master planı hazırlanıyor. Çalışma kapsamında, Hesarek Kayak Merkezi'nde yaklaşık 1 milyon dönümlük alana 9'un üzerinde mekanik tesis ile yeni pistler, dağ evleri, yeni oteller ve çeşitli sosyal donatı alanlarının yapılması hedefleniyor."En planlı gelişen kayak merkezlerinden biri olacak"AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz , AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hesarek Kayak Merkezi Master Planı'nın tamamlanmasıyla yapılacak yeni yatırımlarla Bingöl'ün ulusal ve uluslararası düzeydeki organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek, kış turizminin önemli bir merkezi haline geleceğini söyledi.Kayak tesislerinin konuşlandığı bölgenin gelişmeye müsait olduğunu kaydeden Yılmaz, "Hesarek için uluslararası danışmanlık hizmeti de alarak yeni bir master planı çalışması yapıyoruz. Bu çalışmanın tamamlanmasıyla Hesarek, Türkiye 'de en planlı gelişen kayak merkezlerinden biri olacak." dedi.Tesisin, öncelikle bölgesel sonra ulusal ölçekte çok daha güçlü bir merkez haline geleceğini, ileride özel sektörün de bölgede çok önemli yatırımlar gerçekleştireceğine inandığını aktaran Yılmaz, buranın, özel sektörün yapacağı yatırımlarla çok daha gelişmiş bir merkeze dönüşeceğini vurguladı.Yatırımların birçok insana istihdam imkanı da sağlayacağını ifade eden Yılmaz, vatandaşların kar keyfini daha güzel bir ortamda yaşaması için tesise geçen yıl 1600 araçlık ek park alanı hazırlandığını bildirdi.Yılmaz, proje kapsamında yapılacak analiz ve master planı çerçevesinde yeni mekanik taşıyıcılar, yükleme alanları ve kayak dışı faaliyet alanları, yapay kar yapıcıları ile, tesislerin daha uzun süre insanlara hizmet vereceğini sözlerine ekledi."Sessiz bir doğada kar kokusu yaşayın"Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Kadir Bozaba da tesislerde 4. kış sezonunu açtıklarını bildirerek, sadece Bingöl'e değil, Türkiye'nin her bölgesine hizmet verdiklerini bildirdi.Pistlerde kristal kar olduğu için rağbet gören bir kayak tesisi olduklarını kaydeden Bozaba, geçen sezon kar yağışının azlığından yaklaşık 70 bin kayakseveri tesislerde ağırladıklarını, bu sezon ise 150 bin kişiyi ağırlamayı hedeflediklerini söyledi.Sadece Bingöl'den değil, çevre illerden de kayakseverlerin tesislere rağbet gösterdiğini bildiren Bozaba, yamaç paraşütü yapanların olduğunu anlattı.Bozaba, DAP tarafından gelecek 30 yıla ilişkin yürütülen master planına değinerek, şöyle dedi:"Kayak alanımızla ilgili planlama yapılmakta, yaklaşık 1 milyon dönümlük alana 9'un üzerinde mekanik tesis ve sayısız pist, dağ evleri, yeni oteller ve çeşitli sosyal donatılar da yapılması hedeflenmekte. Plan uygulandıktan sonra ümit ediyoruz ki Hesarek Kayak Tesisleri, Türkiye'deki sayılı kayak merkezlerinden biri olacak. Türkiyemizin her tarafından sessiz bir doğada kar kokusunu yaşamak isteyen herkesi tesislerimize bekliyoruz."Kayak antrenörü Abbas Aktaş ise Hesarek Dağı'nda kristal kar yağdığını aktararak, kristal karın insanlara güzel bir kayak keyfi yaşattığını dile getirdi.