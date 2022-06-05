Heyecan dorukta! 1 milyondan fazla öğrenci bugün LGS kapsamındaki merkezi sınavda ter dökecek - Son Dakika
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Heyecan dorukta! 1 milyondan fazla öğrenci bugün LGS kapsamındaki merkezi sınavda ter dökecek

05.06.2022 08:12

1 milyon 236 bin öğrenci bugün Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2 oturumda yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda ter dökecek. Sabah 9.30'da başlayacak sözel oturum için öğrencilerin en geç saat 09.00'da kimlik ve sınava giriş belgeleri ile sınav yerlerinde olmaları gerekiyor. Sınavın diğer oturumu olan "sayısal" ise saat 11.30'da başlayacak ve 80 dakika sürecek.

LGS merkezi sınavında oturumlar, sınav süreleri, soru sayıları ve ders dağılımlarında herhangi bir değişiklik olmayacak, 2018'den bu yana uygulanan sınavın aynı formattaki uygulaması bu yıl da devam edecek.

SÖZEL OTURUM SAAT 09.30'DA BAŞLAYACAK

Sınav, iki oturum halinde uygulanacak. Sözel oturum, saat 09.30'da başlayacak ve öğrencilere Türkçe, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek.

SAYISAL OTURUMDA 80 DAKİKA SÜRE VERİLECEK

Saat 11.30'da başlayacak matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 sorunun yöneltileceği sayısal oturumda ise öğrencilere 80 dakika süre verilecek. Bu sene iki oturum arasında öğrenciler, okul bahçelerine çıkabilecekler, ihtiyaçlarını giderebilecekler. Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.

SINAVA GİRMEYENLER İÇİN YEREL YERLEŞTİRME

Bakanlık Kovid-19 salgını sürecinde başlatılan uygulamada olduğu gibi bu yıl da 8. sınıfta okuyan 1 milyon 236 bin öğrencinin LGS başvurusunu merkezi olarak düzenledi. İsteyenler öğrenciler, sınava girecek. Sınava girmeyen öğrenciler de yerel yerleştirme ile liselere yerleştirilecek. Öğrenciler, bu yıl da kendi okullarında sınava girecek. LGS sınav giriş belgeleri, sınav günü öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır olacak. Sınav giriş belgeleri, 27 Mayıs'ta e-Okul veli bilgilendirme sisteminden ilan edildi.

İŞTE ADAYLARIN SINAVA GELİRKEN YANLARINDA BULUNDURMASI GEREKENLER

Öğrenciler, geçerli kimlik belgeleri (nüfus cüzdanı ya da T.C. kimlik kartı, geçerlilik süresi devam eden pasaport, yabancı uyruklu öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Göç idaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen resimli, mühürlü kimlik belgesi) ile sınava alınacak. Velilerin sınavdan bir gün önce bu belgelerini hazırda tutmaları gerekiyor. Sınav, 17 bin 915 okulda yaklaşık 700 bin sınav görevlisiyle yapılacak. Sınav sonuçlarının açıklanacağı 30 Haziran'da merkezi sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarının kontenjanları da belli olacak.

YORUMLAR
500
Bursa'da LGS sınavına girecek öğrencilere ücretsiz ulaşım Bursa'da LGS sınavına girecek öğrencilere ücretsiz ulaşım Taşova'da LGS Güvenlik Toplantısı yapıldı Taşova'da LGS Güvenlik Toplantısı yapıldı
Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, LGS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Heyecan dorukta! 1 milyondan fazla öğrenci bugün LGS kapsamındaki merkezi sınavda ter dökecek - Son Dakika

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