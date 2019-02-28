Son Dakika Haberleri: Heyelandan Kapanan Yoldaki Çalışmada, Bu Kez de Dev Kayalar Düştü

Heyelandan Kapanan Yoldaki Çalışmada, Bu Kez de Dev Kayalar Düştü

57 dakika önce

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde meydana gelen heyelanda, Komilo köyünün yolu ulaşıma kapandı.

Heyelandan Kapanan Yoldaki Çalışmada, Bu Kez de Dev Kayalar Düştü, System.String[]
RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde meydana gelen heyelanda, Komilo köyünün yolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin yol açma çalışması sırasında yola düşen dev kayalar, korku dolu anlar yaşattı. Olay, kameraya yansıdı.

Çamlıhemşin'de geçen salı günü günü yamaçtan kopan dev toprak kütlesi Komilo köyü yolunu ulaşıma kapattı. Can kaybı ve yaralanan olmazken, araçlar köyde mahsur kaldı. Öğrencilerin de okula gidemediği köyde, heyelan sonucu kapanan yolun ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı. Ekiplerin iş makineleri ile çalışma yürüttüğü sırada bu kez de yamaçtan kopan dev kayalar yola düştü. Tonlarca ağırlığındaki kayalar, ağaçları devirdi. Çevredekileri korkutan heyelan anı kameraya yansıdı.

Komilo Köyü Muhtarı Lütfü Sezgin, köyün ana yolunun heyelan sonucu kapandığını belirterek, "Köyün başka bir bağlantısı yok. Ana yolu burası. Yaklaşık 200 kamyondan fazla toprak var. Öğrenciler 3 gündür okula gitmiyor. Acil ihtiyaçları olanlar eski patika yolları kullanıyor. Bazen hastalarımız oluyor. O konuda sıkıntı yaşıyoruz" dedi.

- Rize

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 12:39 Kaynak: DHA

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