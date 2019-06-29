Son Dakika Haberleri: Heykeltraşlar Denizli'de buluşacak
Son Dakika Yerel Haber

Heykeltraşlar Denizli'de buluşacak

1 saat önce

Heykeltraşlar Denizli'de buluşacak Yabancı ve Türk sanatçılar Denizli'ye gelecekDENİZLİ - Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Nihat Kömürcüoğlu Kültür Sanat Turizm ve Tanıtım Vakfı tarafından bu yıl 9'ncusu düzenlenecek Kömürcüoğlu Taş Heykel Kolonisi 1 Temmuz'da başlayacak.

Heykeltraşlar Denizli'de buluşacak
Yabancı ve Türk sanatçılar Denizli'ye gelecek
DENİZLİ - Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Nihat Kömürcüoğlu Kültür Sanat Turizm ve Tanıtım Vakfı tarafından bu yıl 9'ncusu düzenlenecek Kömürcüoğlu Taş Heykel Kolonisi 1 Temmuz'da başlayacak.
Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Nihat Kömürcüoğlu Kültür Sanat Turizm ve Tanıtım Vakfı tarafından bu yıl 9'uncusu gerçekleştirilecek Kömürcüoğlu Taş Heykel Kolonisi 1 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Heykel kolonisine bu yıl 3 farklı üniversiteden 6 heykeltraş katılacak. Dokuz Eylül Üniversitesi, Trakya Üniversitesi ve Mersin Üniversitesi'nin Güzel Sanatlar Fakültesi'nden 6 kişinin katılacağı Taş Heykel Kolonisi 1 Temmuz'da Korucuk Mahallesi'ndeki Kömürcüoğlu Mermer'de başlayacak. Kolonide heykeltraşlar 1 ay boyunca çalışacak. Bu süre zarfında isteyen tüm vatandaşlar alanda çalışmaları yakından izleyebilecek. 2011 yılından beri düzenlenen Taş Heykel Kolonisi'ne bugüne kadar 19'u Türk, 48'i yabancı olmak üzere toplam 67 heykeltıraş ve 4 ressam katıldı.
Koloninin 9'uncusu düzenlenecek
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, uzun yıllar düzenledikleri koloninin, Denizli'nin tanıtımı açısından farklı bir katkı sağladığını belirterek, bu yıl 9'ncusu düzenlenecek koloniye tüm hemşehrilerini davet etti.
Heykeltraşlar Denizli'de buluşacak
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 02:53 Kaynak: İHA
Taş Heykel Kolonisi, Denizli, Yerel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü iş adamının cenazesinde imam helallik isteyince tartışma çıktı! Motorlu testere faciası! Cinsel organını parçaladı Merkez Bankası kredi kartı azami faiz oranlarını indirdi Kredi kartı faiz oranları düşürüldü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.6.2019 16:45:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Heykeltraşlar Denizli'de buluşacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]