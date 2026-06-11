Hibrit enerji sistemleri endüstride oyunun kurallarını değiştiriyor - Son Dakika
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Hibrit enerji sistemleri endüstride oyunun kurallarını değiştiriyor

Hibrit enerji sistemleri endüstride oyunun kurallarını değiştiriyor
11.06.2026 14:27
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Hibrit enerji sistemleri endüstride yükselişte! Güneş paneli, batarya ve şarj kontrol sistemlerinin entegrasyonu saha operasyonlarında verimliliği artırıyor.

Hibrit sistemlerin endüstride öne çıkmasında en kritik unsur, farklı enerji kaynaklarının tek bir modüler yapıda entegre edilmesi oldu. Güneş paneli, lityum demir fosfat batarya, maksimum güç noktalı şarj kontrol sistemleri ve evirici teknolojilerinin birlikte çalıştığı mobil enerji üniteleri, özellikle saha operasyonlarında yüksek verimlilik ve bağımsızlık sağlıyor.

Cemal Altındiş, bu noktada özellikle mobil güneş enerjisi üretim sistemleri projelerinin sahadaki etkisine dikkat çekiyor. Bu sistemler; acil durumlar, şantiye sahaları ve uzak operasyon bölgelerinde kesintisiz enerji sağlayacak şekilde geliştirildiğinden, Altındiş’e göre bu yapıların en kritik avantajı, “enerjiyi yalnızca üretmek değil, sahada yönetilebilir ve taşınabilir hale getirmek” üzerine kurulması. Benzer şekilde güneş enerjili, dizel ve hibrit aydınlatma kuleleri, madencilik sahaları, askeri kamplar ve büyük ölçekli altyapı projelerinde yaygın olarak kullanılıyor.

Hibrit enerji sistemlerinin yükselişi yalnızca enerji üretimiyle sınırlı kalmıyor; aynı zamanda üretim mühendisliği süreçlerini de doğrudan etkiliyor. Kırıkkale Üniversitesi Makine Mühendisliği mezunu olan Altındiş, 2004 yılından bu yana Kur Makina’nın Genel Müdürü olarak görev yapıyor. Yaklaşık 22 yıllık sektör deneyimi boyunca mobil sondaj makinesi ve mobil güneş enerjisi üretim sistemleri ile uluslararası enerji şirketlerine yönelik projelerin tasarım süreçlerinde liderlik üstlenen Altındiş, bu birikim temelinde üretim süreçlerinde üretim için tasarım yaklaşımının kritik rol oynadığını vurguluyor.

Altındiş, ihracat tarafında 50’den fazla ülkeye ulaşan bu mühendislik çözümlerinin en önemli başarısının “tek bir pazara değil, farklı iklim ve operasyon koşullarına aynı mühendislik diliyle cevap verebilmek” olduğunu ifade ediyor.

KÜRESEL SAHADA YENİ NESİL MOBİL SİSTEMLER 

Hibrit sistemlerin en dikkat çekici örnekleri arasında yer alan mobil sondaj makinesi, ağır sanayi ekipmanlarında hareket kabiliyeti kavramını yeniden tanımlayan çözümlerden biri olarak öne çıkıyor. Dünyada ilk dört tekerlekten çekişli mobil sondaj platformlarından biri olarak geliştirilen bu sistem; hidrolik, pnömatik ve elektrik altyapılarını tek bir mühendislik çatısı altında birleştiriyor. Uzaktan kontrol edilebilen yapısı sayesinde özellikle maden ve taş ocaklarında operasyonel esnekliği artırırken, sahadaki iş güvenliği ve verimlilik standartlarına da doğrudan katkı sağlıyor.

Kur Makina Genel Müdürü Cemal Altındiş, bu tür entegre sistemlerin yalnızca enerji üretimi ya da mekanik hareket kabiliyetiyle sınırlı olmadığını, aynı zamanda mühendisliğin disiplinler arası bir yapıya evrildiğini vurguluyor. Altındiş’e göre Kur Makina bünyesinde geliştirilen benzer ağır sanayi projelerinde en kritik nokta, farklı enerji ve kontrol sistemlerinin tek bir platformda uyum içinde çalışmasını sağlamak. “Artık mesele sadece güç üretmek değil; o gücü nerede, nasıl ve ne kadar sürdürülebilir şekilde kullanabildiğinizdir” değerlendirmesi, bu yeni mühendislik yaklaşımının temelini özetliyor.

Bugün gelinen noktada hibrit enerji ve mobil sistem teknolojileri, yalnızca teknolojik bir yenilik değil; üretimden ihracata, sahadan şehir altyapısına kadar uzanan geniş bir endüstriyel dönüşümün merkezinde yer alan stratejik bir yapı haline gelmiş durumda.

Ekim Devrim Manduz 

İhracat, Enerji, Güneş, Son Dakika

Son Dakika İhracat Hibrit enerji sistemleri endüstride oyunun kurallarını değiştiriyor - Son Dakika

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